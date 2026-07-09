Presidenti Erdogan priti në takim homologun sllovak

Mümin Altaş
09 korrik 2026•Përditësim: 09 korrik 2026
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan priti sot në takim presidentin e Sllovakisë, Peter Pellegrini, raporton Anadolu.
Presidenti Erdoan zhvilloi një takim me presidentin sllovak, i cili vizitoi Ankaranë për Samitin e 36-të të Krerëve të Shteteve dhe Qeverive të NATO-s të organizuar nën mikpritjen e Turqisë në Kompleksin Presidencial.
Gjatë pritjes, Erdogan u shoqërua nga ministri i Punëve të Jashtme, Hakan Fidan, ministri i Mbrojtjes Kombëtare, Yasar Guler, zëvendëskryetari dhe zëdhënësi i Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim (AK Parti), Omer Çelik, si dhe drejtori i Komunikimit i Presidencës, Burhanettin Duran dhe Këshilltari Kryesor i Presidentit për Politikën e Jashtme dhe Sigurinë, Akif Çagatay Kiliç.