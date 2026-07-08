Presidenti Erdogan pret në Ankara kryeministren italiane, Meloni

Diyar Güldoğan
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, sot priti kryeministren e Italisë, Giorgia Meloni, në kryeqytetin Ankara, transmeton Anadolu.
Takimi me dyer të mbyllura në kompleksin presidencial u zhvillua në ditën e dytë të Samitit të NATO-s.
Sipas Drejtorisë së Komunikimeve të Turqisë, liderët diskutuan marrëdhëniet dypalëshe, si dhe zhvillimet rajonale dhe globale.
Erdogan ka thënë se Turqia dhe Italia duhet të vazhdojnë përpjekjet për thellimin e bashkëpunimit në një sërë fushash, veçanërisht në industrinë e mbrojtjes, investime, energji dhe tregti.
Presidenti turk gjithashtu ka përsëritur pritshmëritë e Ankarasë lidhur me përpjekjet e saj afatgjata për anëtarësim në Bashkimin Evropian.
“Turqia nuk dëshiron më të diskutojë pengesat me Bashkimin Evropian, por eliminimin e pengesave të fundit që qëndrojnë përpara anëtarësimit tonë”, ka thënë Erdogan gjatë takimit, sipas deklaratës.
Duke folur për sigurinë evropiane, Erdogan ka theksuar se shtylla evropiane e NATO-s duhet të forcohet dhe se Turqia mbështet iniciativat e BE-së në fushën e mbrojtjes, me kusht që ato të bazohen në NATO.
Ai ka deklaruar se Ankaraja do të vazhdojë të mbështesë përpjekjet e BE-së për forcimin e mbrojtjes evropiane, për sa kohë që ato plotësojnë kuadrin e aleancës.
Dy liderët kanë diskutuar gjithashtu për Libinë, ndërsa Erdogan ka theksuar rëndësinë e Procesit të Bashkëpunimit Katërpalësh të nisur nga Turqia, Italia, Katari dhe Libia.
Ai ka thënë se mekanizmi katërpalësh mbetet platformë e rëndësishme për promovimin e stabilitetit në Libi dhe se puna në kuadër të kësaj nisme do të vazhdojë.
Erdogan e ka ftuar Melonin të marrë pjesë në Samitin e Liderëve COP31, i cili është planifikuar të mbahet në qytetin jugor turk Antalya në muajin nëntor.
Samiti i NATO-s në Ankara ka mbledhur liderët e aleancës prej 32 anëtarësh, si dhe partnerët kryesorë, për të diskutuar kapacitetet e mbrojtjes së Evropës, objektivat e shpenzimeve të mbrojtjes së aleancës, modernizimin ushtarak dhe mbështetjen për Ukrainën.
Turqia, anëtare e NATO-s prej gati 75 vitesh iu bashkua aleancës në vitin 1952.