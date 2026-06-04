Presidenti Erdogan pret me ceremoni zyrtare në Ankara homologun e tij nga Nigeri

Zafer Fatih Beyaz
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan mirëpriti sot homologun e tij nga Nigeri, Abdourahamane Tchiani me një ceremoni zyrtare në Ankara, raporton Anadolu.
Një eskortë kalorësie shoqëroi autokolonën e Tchianit në kompleksin presidencial, ku Erdogan priti liderin e Nigerit në hyrjen kryesore.
Pas ceremonisë së mbërritjes, një bandë ushtarake luajti himnet kombëtare të të dy vendeve. Ceremonia shfaqi gjithashtu flamuj dhe ushtarë që përfaqësojnë 16 shtetet historike turke dhe përfshiu një përshëndetje me 21 të shtëna.
Tchiani inspektoi gardën ceremoniale dhe përshëndeti trupat përpara se të dy liderët të prezantonin delegacionet e tyre përkatëse. Erdogan dhe Tchiani më vonë pozuan për fotografi para flamujve të Turqisë dhe Nigerit përpara se të mbanin bisedime dypalëshe.
Të dy presidentët janë planifikuar të kryesojnë takimet e ndërdelegacioneve, të mbikëqyrin nënshkrimin e marrëveshjeve dhe të mbajnë një konferencë të përbashkët për mediat.
Erdogan pritet të organizojë një darkë zyrtare për nder të Tchianit më vonë gjatë ditës.
Disa zyrtarë të lartë turq morën pjesë në ceremoni, përfshirë ministrin e Energjisë Alparslan Bayraktar, ministrin e Mbrojtjes Yasar Guler, ministrin e Tregtisë Omer Bolat, shefin e Organizatës Kombëtare të Inteligjencës Ibrahim Kalin dhe drejtorin e Komunikimeve Presidenciale Burhanettin Duran.