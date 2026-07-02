Presidenti Erdogan pret delegacion të peshkopëve katolikë në Turqi

Zafer Fatih Beyaz
02 korrik 2026•Përditësim: 02 korrik 2026
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka pritur një delegacion nga Konferenca e Peshkopëve Katolikë në Turqi në Kompleksin Presidencial në Ankara, raporton Anadolu.
Takimi u zhvillua me dyer të mbyllura dhe detaje të tjera nuk janë bërë të ditura menjëherë.
Në takim morën pjesë edhe Drejtori i Komunikimeve Burhanettin Duran, Shefi i Shtabit të Presidencës Hasan Dogan dhe Kryekëshilltari për Politikë të Jashtme dhe Siguri Akif Çagatay Kiliç.