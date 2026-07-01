Presidenti Erdogan dhe kryediplomati i Kirgistanit takohen në Ankara

Merve Berker
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan u takua në kryeqytetin turk Ankara me ministrin e Punëve të Jashtme të Kirgistanit, Jeenbek Kulubayev, transmeton Anadolu.
Presidenca turke njoftoi se takimi mes presidentit Erdogan dhe ministrin Kulubayev u zhvillua në Kompleksin Presidencial.
Në takim ishin të pranishëm edhe ministri i Punëve të Jashtme i Turqisë, Hakan Fidan, drejtori i Komunikimeve, Burhanettin Duran si dhe këshilltari kryesor i presidentit, Akif Cagatay Kilic.
Nuk u dhanë detaje të tjera lidhur me takimin.