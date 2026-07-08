Presidenti çek: Turqia është një aleat thelbësor për sigurinë kolektive të NATO-s

Can Efesoy
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Presidenti çek, Petr Pavel, e përshkroi Turqinë si "një aleat të rëndësishëm strategjik, pozicioni gjeografik dhe aftësitë ushtarake të së cilës e bëjnë atë thelbësore për sigurinë kolektive të NATO-s", duke thënë se ai pret forcimin e bashkëpunimit në sfidat e përbashkëta të sigurisë.
Në përgjigjet me shkrim për Agjencinë Anadolu pasi dita e dytë dhe e fundit e Samitit të 36-të të NATO-s filloi të mërkurën në Ankara, Pavel tha se Turqia është një partner i rëndësishëm për Çekinë, duke shtuar se lidhjet dypalëshe mund të forcohen më tej përmes bashkëpunimit më të thellë në tregti, investime, mbrojtje, siguri dhe shkencë.
Ai gjithashtu nënvizoi potencialin për të forcuar bashkëpunimin midis Turqisë dhe BE-së në fushat e energjisë, transportit dhe emigracionit.
Pavel mirëpriti bashkëpunimin në rritje midis kompanive çeke dhe turke në mbrojtjen ajrore dhe teknologjitë kundër dronëve.
- "Një shtyllë më e fortë evropiane do të thotë një NATO më e fortë"
I pyetur për ndarjen e barrës brenda NATO-s, Pavel tha: "Evropa duhet të zotërojë më shumë mbrojtjen dhe sigurinë e saj, sepse ne nuk mund të supozojmë më se të tjerët do ta mbajnë gjithmonë atë përgjegjësi për ne," tha ai.
"Një shtyllë më e fortë evropiane do të thotë një NATO më e fortë dhe ne duam që Shtetet e Bashkuara të mbeten të angazhuara fort përkrah nesh," shtoi ai.
Duke theksuar se Evropa duhet t'i përshtatet realitetit të SHBA-së që gjithnjë e më shumë e zhvendos fokusin e saj në prioritete të tjera, ai vuri në dukje se "Evropa duhet të jetë e gatshme të marrë jo vetëm më shumë përgjegjësi për sigurinë e saj, por përgjegjësi të plotë në fushën konvencionale".
Ai tha se suksesi i NATO-s do të varet nga ndërtimi i aftësive të nevojshme për "parandalim të besueshëm", duke siguruar që askush të mos dyshojë në aftësinë e aleancës për të mbrojtur "çdo pëllëmbë të territorit aleat".
Ai gjithashtu theksoi rëndësinë e vazhdimit të mbështetjes së Ukrainës derisa të arrihet një “paqe e drejtë dhe e qëndrueshme”.
Pavel kujtoi se qeveria çeke është zotuar të ndajë të paktën 2 për qind të prodhimit të saj të brendshëm bruto për mbrojtjen këtë vit dhe ta rrisë këtë shifër në 3,5 për qind deri në vitin 2035, duke theksuar se vullneti politik dhe kapaciteti zbatues janë thelbësore.