Presidentët turk dhe finlandez takohen në kuadër të Samitit të NATO-s në Ankara

Diyar Güldoğan
07 korrik 2026•Përditësim: 07 korrik 2026
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, u takua në kryeqytetin Ankara me homologun e tij finlandez, Alexander Stubb, raporton Anadolu.
Takimi me dyer të mbyllura në Kompleksin Presidencial u zhvillua ndërsa filloi samiti dyditor i NATO-s.
Më vonë të martën, Stubb do të marrë pjesë në një darkë të organizuar nga Erdogan dhe bashkëshortja e tij Emine Erdogan në nderim të krerëve të shteteve dhe qeverive, si dhe bashkëshortëve të tyre.
Finlanda u bë anëtare e plotë e NATO-s në vitin 2023.
Krerët e shteteve dhe qeverive të NATO-s po takohen në Ankara për samitin e Aleancës të vitit 2026, i cili do të fokusohet në zbatimin e angazhimeve për shpenzimet e mbrojtjes të dakordësuara në samitin e vitit të kaluar në Hagë, vazhdimin e mbështetjes ushtarake për Ukrainën dhe zgjerimin e prodhimit të industrisë së mbrojtjes.