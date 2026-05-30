Plazhi Kaputas në Antalya renditet ndër 10 destinacionet më të mira evropiane

Abdulbesar Ademi
30 Maj 2026•Përditësim: 30 Maj 2026
Plazhi i famshëm Kaputas në rrethin Kas në Antalya është renditur ndër 10 destinacionet më të mira në Evropë, sipas listës së publikuar nga Destinacionet më të Mira Evropiane, raporton Anadolu.
I njohur për ujin e tij të kristaltë blu dhe shkëmbinjtë mbresëlënës që e rrethojnë, Plazhi Kaputas vazhdon të tërheqë mijëra vizitorë çdo vit, veçanërisht gjatë sezonit veror kur moti me diell e bën edhe më tërheqës.
Pamjet ajrore tregojnë turistë duke notuar dhe u relaksuar në këtë gjir të veçantë, duke e kthyer atë në një nga pikat më të fotografuara të bregdetit turk.
Ky vlerësim ka sjellë reagime pozitive nga sektori i turizmit, duke forcuar edhe më shumë imazhin e qytetit Antalya si një nga destinacionet kryesore turistike në Evropë.