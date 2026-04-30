Parlamenti turk i bën thirrje Izraelit të lirojë aktivistët e ndaluar, e quan ndalimin e flotiljes “krim lufte”

Asiye Latife Yılmaz
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Parlamenti i Turqisë i ka bërë thirrje Izraelit të lirojë menjëherë aktivistët e ndaluar dhe shtetasit turq, duke e përshkruar ndalimin e Flotiljes Global Sumud si pirateri dhe krim lufte, raporton Anadolu.
Parlamenti gjithashtu miratoi unanimisht një mocion të kryetarit që dënon ndërhyrjen e armatosur të Izraelit kundër Flotiljes Global Sumud.
Mocioni, i nënshkruar nga kryetari i parlamentit Numan Kurtulmus, u lexua në seancën plenare përpara se të hidhej në votim.
Teksti theksonte se Izraeli ka “shkelur hapur të drejtën ndërkombëtare” edhe një herë, duke shtuar një tjetër shkelje ndaj akteve të vazhdueshme të gjenocidit dhe krimeve të luftës.
Duke rikujtuar se Flotilja Global Sumud, një nismë civile dhe paqësore, u sulmua në ujëra ndërkombëtare, mocioni theksonte se forcat izraelite kishin penguar ndihmën humanitare dhe kishin ndaluar 175 aktivistë pro-palestinezë, përfshirë 20 shtetas turq.
“Ky akt piraterie është një krim i qartë lufte. Ne e paralajmërojmë Izraelin, i cili ka tejkaluar të gjitha kufijtë e tolerancës njerëzore dhe bëjmë thirrje për lirimin e menjëhershëm të aktivistëve dhe qytetarëve tanë të ndaluar me forcë”, thuhej në mocion.
Mocioni shton se Kuvendi i Madh Kombëtar i Turqisë, së bashku me të gjitha partitë politike dhe deputetët, qëndron në solidaritet me qytetarët e ndaluar në mënyrë të paligjshme dhe me të gjithë anëtarët e nismës humanitare që synon të dërgojë ndihma për popullin e Gazës.
Mocioni gjithashtu premton se Turqia do të udhëheqë dhe do të ndjekë me këmbëngulje përgjegjësinë në gjykatat ndërkombëtare për të gjitha krimet e kryera nga forcat izraelite të okupimit kundër anëtarëve të flotiljes, veçanërisht shtetasve turq.
Ai përsëriti thirrjen për të gjitha parlamentet, asambletë parlamentare ndërkombëtare dhe organizatat që të mbajnë një qëndrim të përbashkët dhe të ngrenë zërin për t’i dhënë fund okupimit, gjenocidit dhe aparteidit nga Izraeli ndaj popullit palestinez, për të siguruar qasje të pandërprerë humanitare në Gaza dhe për ta mbajtur Izraelin përgjegjës për krimet kundër njerëzimit.
Pas leximit të mocionit, kryetarët e grupeve parlamentare të partive politike të përfaqësuara në parlament shprehën mbështetjen e tyre. Më pas, mocioni u miratua unanimisht në seancën plenare.
- Zhvillimet e fundit mbi flotiljen drejt Gazës
Mbrëmë vonë, marina izraelite ndaloi anijet e flotiljes teksa ato ishin duke udhëtuar drejt Gazës për të thyer bllokadën e gjatë mbi enklavën palestineze.
Grupi tha se forcat izraelite rrethuan konvojin në ujëra ndërkombëtare pranë ishullit grek të Kretës, bllokuan komunikimet dhe sekuestruan 21 anije, duke shtuar se 17 anije arritën të shpëtonin dhe të hynin në ujërat greke pas incidentit.
Flotilja, e cila transporton ndihmë humanitare për Gazën, synon të thyejë bllokadën e Izraelit dhe të hapë një korridor humanitar detar.
Ky zhvillim erdhi disa orë pasi mediat hebraike raportuan se Izraeli po përgatitej të ndalonte flotiljen, e cila përfshin rreth 100 anije në total dhe mbart afër 1 mijë aktivistë nga disa vende.
Izraeli ka vendosur një bllokadë mbi Rripin e Gazës që nga viti 2007, duke lënë rreth 1.5 milionë palestinezë nga afërsisht 2.4 milionë pa shtëpi, pasi banesat e tyre u shkatërruan gjatë luftës.