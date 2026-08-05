Parlamenti turk do të fillojë debatin për projektligjin e "Solidaritetit Kombëtar" të premten

Meriç Ürer
05 gusht 2026•Përditësim: 05 gusht 2026
Komisioni i Drejtësisë i parlamentit turk do të nisë të premten diskutimet për projektligjin “Për Forcimin e Solidaritetit Kombëtar dhe Integrimit Social”, një legjislacion i përgatitur në kuadër të nismës së qeverisë “Turqi pa terrorizëm”, raporton Anadolu.
Kryetari i Komisionit të Drejtësisë, Cuneyt Yuksel, tha të mërkurën se komisioni do të mblidhet më 7 gusht për të nisur diskutimet mbi projektligjin, i cili iu dorëzua parlamentit pas përfundimit të punës nga Komisioni Parlamentar për Solidaritet Kombëtar, Vëllazëri dhe Demokraci.
Yuksel e përshkroi projektligjin si një nga aktet ligjore më të rëndësishme në historinë e parlamentit, duke thënë se ai synon t’i shndërrojë arritjet në fushën e sigurisë në paqe të qëndrueshme shoqërore brenda kornizës së sundimit të ligjit.
Ai përsëriti se projektligji nuk përbën amnisti dhe nuk përmban dispozita të veçanta për persona të caktuar, duke shtuar se zbatimi i tij do të kushtëzohet nga verifikimi i autoriteteve të sigurisë se organizata terroriste PKK/KCK dhe të gjitha strukturat e lidhura me të janë shpërbërë dhe kanë dorëzuar armët, si dhe nga konfirmimi përmes një vendimi të Këshillit të Sigurisë Kombëtare të publikuar në Gazetën Zyrtare.
“Nga Edirne (Turqia perëndimore) deri në Hakkari (Turqia lindore), zëri i përbashkët është ky: Le të varrosen armët në tokë, jo fëmijët tanë”, tha Yuksel. “Çdo nen që hartojmë dhe çdo dispozitë që miratojmë në parlament do të jetë shprehja ligjore e kësaj aspirate të përbashkët”, shtoi ai.
- Projektligji për Forcimin e Solidaritetit Kombëtar dhe Integrimit Social
Projektligji synon të përcaktojë procedurat për shtyrjen e hetimeve dhe ndjekjeve penale në vazhdim, shtyrjen e ekzekutimit të dënimeve përfundimtare dhe kryerjen e masave të tjera të lidhura, pasi autoritetet të verifikojnë se grupi terrorist PKK/KCK ka përfunduar aktivitetet e tij dhe ka dorëzuar të gjitha armët dhe municionet nën kontrollin e tij.
Ai përfshin veprat penale si krijimi ose drejtimi i PKK/KCK-së, anëtarësimi në organizatën terroriste, ndihma e vetëdijshme ndaj saj, përhapja e propagandës për kryerjen e veprave në emër të organizatës dhe veprat penale të financimit të terrorizmit në favor të saj.
Shtyrja e procedurave do të jetë e mundur vetëm pasi institucionet e sigurisë të verifikojnë se organizata ka përfunduar aktivitetet e saj dhe ka dorëzuar armët, si dhe pasi konfirmimi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të publikohet në Gazetën Zyrtare.
Hetimet dhe ndjekjet penale për veprat që parashikojnë dënim deri në 15 vjet burg do të shtyhen për pesë vjet, ndërsa ato që përfshijnë dënime mbi 15 vjet burg, burgim të përjetshëm ose burgim të përjetshëm të rënduar do të shtyhen për dhjetë vjet.
Masa nuk do të zbatohet për vrasjet e qëllimshme të kryera në kuadër të aktiviteteve të organizatës ose për disa vepra penale të kryera para datës 1 qershor 2005.