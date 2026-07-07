Paneli mbi sigurinë e Balltikut mbahet si pjesë e Samitit të NATO-s në Ankara

Esra Tekin
07 korrik 2026•Përditësim: 07 korrik 2026
Një panel i titulluar "Pse Narva nuk është tjetra: Ekzaminimi i supozimeve rreth cenueshmërisë së Balltikut" u mbajt të martën si pjesë e programit "Aleatët në Ankara", organizuar në bashkëpunim me Drejtorinë e Komunikimeve të Turqisë, Konferencën e Sigurisë së Mynihut (MSC) dhe Fondacionin për Kërkime Politike, Ekonomike dhe Sociale në kuadër të NATO-s, SETA6, SETA, raporton Anadolu.
Paneli, i moderuar nga Qendra Ndërkombëtare Baltike për Politikat e Sigurisë, u zhvillua në Ankara Palas.
Ministrja e Jashtme letoneze, Baiba Braze, Përfaqësuesi i Përhershëm i Lituanisë në NATO, Darius Jauniskis dhe Martin Roger, drejtor politik në Ministrinë e Jashtme të Estonisë, morën pjesë si folës.
Braze tha se Rusia nuk është e gatshme të sfidojë NATO-n, por është e gatshme të krijojë "dilema të rreme", duke theksuar se aleatët nuk duhet të humbasin seriozitetin për sigurinë dhe mbrojtjen.
Duke theksuar se NATO-ja ka pasur një ndikim në mënyrën se si aleatët punojnë së bashku, planifikojnë, përgatisin dhe formësojnë planet e mbrojtjes, Braze i kërkoi aleancës të sigurojë që ajo të investojë brenda në sigurinë e brendshme, kufijtë dhe bashkëpunimin e inteligjencës që i beson vetes si NATO dhe se parandalimi funksionon.
Braze tha se ata kanë qenë të ekspozuar ndaj ndërhyrjeve të jashtme dhe operacioneve të dezinformimit që synojnë dobësimin e mbështetjes për ukrainasit.
Ajo tha gjithashtu se njerëzit në vendin e saj, pavarësisht origjinës, duan të jenë pjesë e shtetit letonez, duke shtuar se pavarësisht prejardhjeve të ndryshme etnike, njerëzit duan të mbrojnë vendin.