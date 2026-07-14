Përpjekja e dështuar e grusht shtetit: Dhomat e hotelit të dëmtuara nga sulmi në Marmaris ruhen për një dekadë

Sabri Kesen
14 korrik 2026•Përditësim: 14 korrik 2026
Gjurmët e lëna nga ekipi i atentatit të Organizatës Terroriste Fetullah (FETO) në hotelin në Marmaris, ku qëndroi presidenti turk Recep Tayyip Erdogan gjatë përpjekjes së dështuar për grusht shteti më 15 korrik të vitit 2016, janë ruajtur të pandryshuara për 10 vitet e fundit për të dokumentuar ngjarjet e asaj nate për brezat e ardhshëm.
Hoteli, i cili u sulmua pak pasi presidenti Erdogan u largua gjatë përpjekjes për grusht shteti, ka lënë pjesët e dëmtuara të pa riparuara nga administrata, për të treguar shkatërrimin e shkaktuar nga organizatorët e grusht shtetit.
Dy dhoma familjare, të cilat kanë mbetur të mbyllura për mysafirët që nga sulmi dhe ende mbajnë gjurmët e përplasjes, iu hapën ekipit të Anadolu-t.
- Dhomat mbeten të pandryshuara
Për të siguruar që ngjarjet e 15 korrikut të mos harrohen, administrata e hotelit i ka izoluar dhomat e dëmtuara me barriera hekuri.
Nuk është kryer asnjë punë pastrimi apo restaurimi, duke i lënë pamjet ashtu siç ishin natën e përpjekjes së dështuar për grusht shteti.
Dhomat ku Erdogan qëndroi, zhvilloi takime dhe ku ishin vendosur oficerët e sigurisë dhe personeli i tij ende përmbajnë brava dyersh të dëmtuara nga plumbat, mobilie të thyera, pasqyra të copëtuara dhe mure e pajisje të shënuara nga vrimat e plumbave.
Dritaret e thyera në njërën prej dhomave që pësoi dëmet më të mëdha janë mbuluar nga jashtë me elemente dekorative.
Një palë pranga që i përkisnin një oficeri sigurie, i cili u rezistoi sulmuesve, vazhdojnë të qëndrojë mbi një shtrat të njollosur me gjak në njërën prej dhomave ku ndodhën përleshjet, ndërsa 18 vrima plumbash në një divan tregojnë intensitetin e sulmit.
Qilimat e lutjes dhe tespihet kanë mbetur në dyshemenë e dhomës së faljes pas suitës së Erdoganit, ndërsa edhe dosjet dhe dokumentet e shpërndara mbi tryezën e takimeve, si dhe dëmtimet në banjë, janë ruajtur.
- Sulmi dhe proceset gjyqësore
Gjatë sulmit në hotel, oficeri i sigurisë Mehmet Cetin dhe polici Nedip Cengiz Eker nga Departamenti i Policisë së Marmarisit u vranë.
Ekipi i atentatit u arratis në zonat pyjore pranë hotelit, por u kap pas një operacioni kërkimi 17-ditor.
Në gjyqin e zhvilluar në Gjykatën e 2-të të Rëndë Penale të Muglas, 31 të pandehur, përfshirë ish-brigadierin Gokhan Sahin Sonmezates, i cili u përcaktua se kishte planifikuar dhe drejtuar përpjekjen për atentat, ish-majorin Sukru Seymen, i cili drejtoi ekipin e atentatit, si dhe ish-rreshteri i lartë Zekeriya Kuzu, i njohur si i ashtuquajturi “imami i bazës Cigli” i FETO-s, u dënuan secili me nga katër dënime të përjetshme të rënduara.
Tre të pandehur të tjerë morën nga një dënim të përjetshëm të rënduar secili, ndërsa gjashtë të tjerë u dënuan me burgim të përjetshëm.
Ish-ndihmësi ushtarak i presidentit, Ali Yazici, gjithashtu u dënua me burgim të përjetshëm të rënduar për rolin e tij në planifikimin dhe organizimin e përpjekjes për atentat ndaj presidentit Erdogan.
Autoritetet vazhdojnë kërkimet për ish-kapitenin në arrati Burkay Karatepe, i cili ishte anëtar i ekipit të atentatit.