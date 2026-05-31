Për të mbështetur bashkëshortin e saj, 54-vjeçarja punon si riparuese gomash
Habibe Gungor, nënë e dy fëmijëve në Adana, zotëron zanatin e riparimit të gomave të makinave, një punë që e filloi kur burri i saj ishte larg dyqanit të tij për shkak të sëmundjes.
Yakup Sağlam
31 Maj 2026•Përditësim: 31 Maj 2026
photo: Yakup Sağlam / AA
Në Adana, 54-vjeçarja Habibe Gungor, e cila ndihmon burrin e saj me punën e tij në punishte riparimi gomash ndërsa ai vuan nga një sëmundje e zemrës, e ka ushtruar zanatin që ka mësuar për 12 vjet, raporton Anadolu.
Hayrettin Gungor, 55-vjeç, i cili drejton një punishte riparimi gomash makinash, pësoi një atak në zemër në vitin 2014.
Pasi iu nënshtrua një angiografie në spital, Gungor u detyrua të merrte pushim nga puna gjatë trajtimit të tij.
Pas sëmundjes së burrit të saj, Habibe e cila gjithashtu pastron punishten, filloi të shkonte atje më shpesh dhe mësoi se si të hiqte dhe instalonte goma në automjete.
Nënë e dy fëmijëve, Gungor gradualisht i përmirësoi aftësitë e saj dhe u bë e aftë në riparimin e të gjitha llojeve të gomave.
Duke punuar ndonjëherë vetëm dhe ndonjëherë me burrin e saj, ajo vazhdon profesionin e saj me dashuri, pasi ka mbushur 12 vjet në profesion.
"Klientët fillimisht e shikonin me paragjykime"
Habibe Gungor tha se për shkak se dyqani ndodhet në katin përdhes të shtëpisë së saj, ajo ishte në gjendje t'i kushtonte kohë mësimit të zanatit.
"Gjithmonë shkoja pranë burrit tim dhe e mësova punën duke e parë. Kur ai u sëmur, unë erdha dhe punova. Që atëherë kam punuar për 12 vjet. Klientët fillimisht e shikonin me paragjykime, duke thënë: 'A mund të punojë një grua?', por më pas u mësuan. Ne punojmë së bashku dhe ditët tona janë të mrekullueshme. E dua punën time. Nuk ka asgjë që një grua nuk mund ta bëjë, për sa kohë që dëshiron".
Hayrettin Gungor deklaroi se është krenar për gruan e tij, duke thënë: "Gruaja ime punon shumë mirë; nuk ka asgjë që ajo nuk mund ta bëjë. Ajo është po aq e mirë sa unë në riparime, madje edhe më e shpejtë se unë. Ne e duam punën tonë".