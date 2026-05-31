Pëlhurat e mbetura transformohen në piktura nga studentët
Duke mbledhur rroba, perde dhe pëlhura tapicerie të papërdorura, Mahmude Ozer, krijoi piktura të shumta duke përdorur pëlhura shumëngjyrëshe me mbështetjen e studentëve
Hatice Diler
31 Maj 2026•Përditësim: 31 Maj 2026
photo: Hatice Diler / AA
Trabzon
Studentët në Universitetin e Trabzonit po tërheqin vëmendjen për rëndësinë e riciklimit me piktura që krijuan duke përdorur ngjyrat e pëlhurave të mbetura në vend të bojës, transmeton Anadolu.
Mahmude Ozer, e cila përfundoi studimet master nën mbikëqyrjen e Dr. Senay Bas, Profesoreshe Asistente në Programin e Pikturës dhe Edukimit Artistik në Fakultetin e Arteve të Bukura, Fakulteti i Edukimit Fatih, filloi një projekt për të shfrytëzuar pëlhurat e mbetura.
Ozer, e cila ricikloi pëlhura të mbetura duke përdorur teknikën e patchwork që mësoi nga nëna e saj në moshë të re, vlerësoi gjithashtu artin e qëndrueshëm përmes shembullit të pëlhurës në tezën e saj të masterit.
Duke mbledhur rroba, perde dhe pëlhura tapicerie të papërdorura, ajo krijoi piktura të shumta duke përdorur pëlhura shumëngjyrëshe me mbështetjen e studentëve të Departamentit të Pikturës dhe Edukimit Artistik.
Piktura të bëra nga copa pëlhure zbukurojnë muret
Mahmude Ozer tha për Anadolu se qëllimi i tyre ishte të tërhiqnin vëmendjen ndaj qëndrueshmërisë.
Ozer deklaroi se ata donin t'i jepnin jetë të re mbeturinave duke kombinuar pëlhurën dhe artin, duke thënë: "Në stilin e jetës së sotme, ne jemi një shoqëri konsumi. Ka një konsum të jashtëzakonshëm, veçanërisht në sektorin e tekstilit. Pamë se çdo ngjyrë është e disponueshme në pëlhura. Ne nisëm me idenë se mund t'i marrim të gjitha ngjyrat nga pëlhurat e mbeturinave në vend që të përdorim ngjyra".
Ajo shpjegoi se përveç rrobave të mbeturinave që mbledh, ajo merr pëlhura edhe nga mjedisi i saj, duke theksuar se bluzat, palltot ose perdet transformohen në vepra arti, duke fituar jetë të re.
Mahmude theksoi se copat e pëlhurave të mbeturinave vazhdojnë të zbukurojnë muret e shtëpive falë pikturave të përgatitura, duke thënë: "Kujtimet tona janë aty, pikërisht para syve tanë. Ato nuk largohen kurrë nga jeta jonë, por jo si veshje, por si një vepër arti".
Ajo deklaroi se kujdesen të mos përdorin produkte kimike në piktura dhe shpjegoi se bashkimin e bëjnë me makinë qepëse ose me dorë.
Duke deklaruar se 6 studentë morën pjesë në studim ajo tha:
"Ata u përpoqën të shprehnin punën e tyre nga bota e tyre imagjinare duke përdorur pëlhura pa bojë. Si rezultat, arritëm rezultate shumë të bukura. Qëllimi këtu ishte që studentët të ishin në gjendje të shprehnin botën e tyre të brendshme pa ndonjë edukim formal artistik dhe të përdornin një material të ndryshëm. Ata filluan të shihnin produkte të tjera përveç bojës si produkte dhe materiale arti. Ky është një rezultat shumë pozitiv për ne".
"Kjo kontribuoi shumë në frymëzimin dhe kreativitetin tonë"
Zehra Ozturk, një nga studentet që mori pjesë në studim, tha se puna me një material tjetër përveç bojës në një klasë bazë të dizajnit ishte një përvojë interesante.
Zehra deklaroi se ata fillimisht nuk e kuptuan se sa i dobishëm do të ishte studimi për ta, duke thënë: "Sepse nuk e dinim saktësisht se për çfarë shërbente. Ishte sikur po kombinonim gjëra. Me kalimin e kohës, ne mund të vendosnim lehtësisht se mund të përdornim materiale të ndryshme në pikturë. Kjo kontribuoi shumë në frymëzimin dhe kreativitetin tonë".