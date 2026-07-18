Një teknik kompjuterash i shndërron mbeturinat dhe materialet e braktisura në sende dekorative
Zekeriya Alagoz, 45-vjeç, pasionin për krijimin e objekteve dekorative e nisi që në fëmijëri duke prerë kuti të përdorura të produkteve të pastrimit dhe duke bërë makete, ndërsa këtë hobi e vazhdoi për shumë vite
Gökhan Yılmaz
18 korrik 2026•Përditësim: 18 korrik 2026
photo: Gökhan Yılmaz / AA
Zonguldak
Zekeriya Alagoz, 45-vjeç, teknik kompjuterësh në pension nga qyteti turk, Zonguldak, i shndërron materialet e hedhura në objekte dekorative për ta zbukuruar ambientin përreth pallatit ku jeton, raporton Anadolu.
Alagoz, i martuar dhe baba i dy fëmijëve, pasionin për krijimin e objekteve dekorative e nisi që në fëmijëri duke prerë kuti të përdorura të produkteve të pastrimit dhe duke bërë makete, ndërsa këtë hobi e vazhdoi për shumë vite.
Për t'i rikthyer në përdorim materialet e hedhura që i siguron nga vende të ndryshme apo nga të afërmit, si dhe për ta zbukuruar rrethinën e pallatit, gjatë periudhës së pandemisë ai e shndërroi bodrumin prej 40 metrash katrorë të pallatit në një punishte të riciklimit pa mbetje, ku intensifikoi punën e tij.
Në këtë punishte ai ka realizuar rreth 70 objekte dekorative, si kaktusë, shtylla ndriçimi dhe dyer në formë nga tuba të përdorur të ujërave të zeza, figura njerëzore nga fshesa elektrike, puse uji nga goma të vjetra dhe tuba uji, tanke nga njësitë e jashtme të kondicionerëve, helikopterë nga aspiratorët, palma nga goma të vjetra, si dhe figura zogjsh nga ventilatorë dhe llamba.
Objektet e vendosura në oborrin e pallatit, janë pajisur me ndriçim LED që funksionon me energji diellore, duke tërhequr vëmendjen e vizitorëve.
Alagoz, në një prononcim për Anadolu, tha se që nga fëmijëria ka krijuar objekte të ndryshme nga materiale të vjetra.
Ai tregoi se pas pandemisë iu përkushtua më shumë këtij aktiviteti dhe, me pëlqimin e banorëve, u përpoq ta zbukurojë ambientin përreth.
Mbetjet nga punimet ua dorëzon grumbulluesve të skrapit
Alagoz tha se bodrumin e përbashkët të pallatit e ka shndërruar në punishte dhe se çdo ditë punon aty për disa orë.
Duke theksuar se shfrytëzon çdo lloj mbetjeje, ai tha: "Kam bërë tanke nga njësitë e jashtme të kondicionerëve, helikopterë nga aspiratorët, shtëpi me dekor druri, mjellma nga ventilatorët, palma nga tuba uji me diametër 70 milimetra, figura njerëzish mbi biçikleta dhe kam shndërruar gomat e vjetra në objekte të ndryshme".
Alagoz tha se vizitorët i pëlqejnë shumë punimet e tij dhe se çdo ditë njerëzit ndalen nga kureshtja për t'i parë, habiten dhe duan të mësojnë se si i realizon.
Ai shtoi se do të vazhdojë t'i kushtojë kohë krijimit të punimeve të reja, duke theksuar se nuk ka asnjë qëllim tregtar, por vetëm dëshiron ta shfrytëzojë kohën në mënyrë të dobishme.
Gjithashtu tha se në natyrë ka shumë materiale të hedhura dhe se mbetjet që i mbesin nga punimet ua dorëzon grumbulluesve të mbeturinave.
Duke theksuar se pallati ku banon njihet edhe si "Pallati pa Mbetje", ai tha: "Materialet e hedhura i shndërroj në produkte dekorative. Kështu zbukuroj pjesën përpara pallatit dhe njëkohësisht kontribuoj për natyrën".
Një teknik kompjuterash i shndërron mbeturinat dhe materialet e braktisura në sende dekorative