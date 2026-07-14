Nëna e policit turk të vrarë gjatë tentativës për grusht shteti në vitin 2016 thotë se dhimbja mbetet ende e freskët

Zehra Ongan
14 korrik 2026•Përditësim: 14 korrik 2026
Dhjetë vjet pasi polici turk Fatih Dalgiç u vra gjatë tentativës së dështuar për grusht shteti më 15 korrik 2016, nëna e tij thotë se dhimbja për humbjen e të birit mbetet po aq e fortë sa ditën e parë.
Tentativa për grusht shteti e 15 korrikut 2016 u krye nga një fraksion brenda Forcave të Armatosura Turke i lidhur me Organizatën Terroriste FETO. Puçistët hapën zjarr ndaj civilëve dhe forcave të sigurisë dhe bombarduan institucionet shtetërore, duke vrarë 253 persona dhe duke plagosur mijëra të tjerë.
Asiye Dalgiç jeton në provincën qendrore Eskisehir, ku familja ruan me kujdes fotografitë dhe sendet personale të djalit të saj në të gjithë shtëpinë.
Dalgiç, më i madhi nga pesë fëmijët, ndodhej në Stamboll me leje vjetore kur ndodhi tentativa për grusht shteti.
Pasi mori një kërkesë për ndihmë nga një koleg, ai shkoi në Stacionin Policor Çengelkoy Sabanci në anën aziatike të Stambollit, ku kishin shpërthyer përleshje.
Ai u plagos rëndë nga të shtënat e ushtarëve të përfshirë në tentativën për grusht shteti dhe më pas vdiq në spital.
"Ai ishte shumë i gatshëm për të ndihmuar dhe nxitonte të vepronte", tha nëna e tij për Anadolu, duke shtuar: "Kur një nga miqtë e tij kërkoi ndihmë, ata shkuan atje. Ai shkoi për ta mbrojtur mikun e tij".
Ajo tha se familjes fillimisht i ishte thënë se djali i saj ishte dërguar në spital i plagosur.
"Ndërsa ishte në barelë, u tha miqve të tij: 'Nuk do të më ndodhë asgjë'", tha ajo, duke shtuar: "Por ai nuk doli nga operacioni. Djali im u vra".
Pas vdekjes së babait të tij, Fatihu kishte marrë përsipër si rolin e vëllait të madh, ashtu edhe shumë nga përgjegjësitë e një babai brenda familjes, tha ajo.
Asiye Dalgıç tha se vazhdon t'i mungojë djali i saj çdo ditë dhe se ndonjëherë e sheh në ëndrra.
Ajo tha se mban pranë një nga fotografitë e tij, por nuk mund t’i mbajë me vete të gjitha, sepse kujtimet janë tepër të dhimbshme.