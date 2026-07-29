Në moshën 77-vjeçare fluturoi për herë të parë me paragliding: "Nuk ka asgjë për t'u frikësuar!"

Tunahan Akgün
29 korrik 2026•Përditësim: 29 korrik 2026
Gruaja 77-vjeçare Turkan Aktas, që jeton në qytetin turk Kayseri, realizoi një fluturim me paragliding tandem nga mali Ali në distriktin Talas, raporton Anadolu.
Aktas, e cila përjetoi për herë të parë fluturimin me paragliding nën shoqërimin e pilotit të paraglidingut Furkan Koçak, kaloi momente të këndshme në qiell.
Gjatë fluturimit, Aktas tërhoqi vëmendjen me bisedat e saj humoristike.
Fjalët e saj "Shumë bukur, madhështore. Shpresoj të mos më rrisë tensionin. Çfarë do të thonë tani kur të më shohin. Jam shumë e bukur, jam mirë, nuk ka asgjë për t'u frikësuar", u regjistruan nga kamera aksion.
Dyshja qëndroi rreth gjysmë ore në ajër dhe u ul në mënyrë të sigurt.