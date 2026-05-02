Në Karahantepe zbulohen objekte të shumta, nga skulpturat tredimensionale deri te përshkrimet e kafshëve
Yasemin Kalyoncuoğlu, Cebrail Caymaz
02 Maj 2026•Përditësim: 02 Maj 2026
Profesor Dr. Necmi Karul, koordinator i Projektit Stone Hills dhe drejtues i Gërmimeve të Karahantepe, deklaroi se kanë gjetur gjurmë të konsumit intensiv të gazelës midis njerëzve që jetonin në Karahantepe 12.000 vjet më parë, dhe se bishtajoret luanin një rol të rëndësishëm në dietën e tyre, raporton Anadolu
Karahantepe, një nga vendet më të rëndësishme të gërmimeve në Sanliurfa, Turqi, ka qenë subjekt i gërmimeve për shtatë vjet në kuadër të Projektit Stone Hills, një nga iniciativat më gjithëpërfshirëse arkeologjike në historinë e Republikës.
Vendi, i cili përmban mbi 250 gurë në formë T nga periudha neolitike, të ngjashëm me strukturat në Gobeklitepe, një Vend i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s, ka dhënë objekte të shumta që variojnë nga figurat njerëzore tredimensionale deri te përshkrimet e kafshëve.
Vendndodhja arkeologjike, e vendosur në Parkun Kombëtar të Maleve Tek Tek, 46 kilometra nga qendra e qytetit, po zhvillohet me shpejtësi paralelisht me kërkimin shkencor dhe interesin e vizitorëve.
Profesori Necmi Karul, për Anadolu tha se ata do të përfundojnë përgatitjet për sezonin e ri dhe do të rifillojnë gërmimet në Karahantepe drejt fundit të majit.
Ai deklaroi se gjatë kësaj kohe, ata po vazhdojnë punën e tyre arkivore laboratorike për të transformuar të dhënat e marra vitin e kaluar në më shumë informacion dhe se kanë hasur të dhëna të reja në lidhje me zakonet dietike, duke u dhënë atyre mundësinë të krahasojnë Gobeklitepe dhe Karahantepe.
"Në të dy vendbanimet, gjetëm kryesisht gjurmë të konsumit të gazelës, por në Gobeklitepe, arritëm të zbulonim konsumin e një larmie të gjerë kafshësh që mund të jetonin në zona të ndryshme ekologjike, nga fushat deri te pikat e larta të maleve, dhe përmasat e tyre. Sa i përket mbetjeve bimore, perceptimi ynë ishte se konsumoheshin drithëra. Pamë se bishtajoret zinin një vend të rëndësishëm në dietën e njerëzve që jetonin atje në atë kohë. Do t'i rrisim këto të dhëna edhe më shumë sezonin e ardhshëm", tha Karul.
Ekologjia e Karahantepes është duke u hulumtuar
Prof. Dr. Karul theksoi se në Karahantepe, ata kanë marrë të dhëna që u lejojnë atyre të analizojnë jo vetëm atë që njerëzit konsumonin gjatë asaj periudhe, por edhe ndryshimet midis vendbanimeve.
Duke iu referuar "Projektit Ekologjik të Kodrave të Gurit", Karul deklaroi se ekipet kanë punuar në terren për 15 ditë dhe po hulumtojnë ekologjinë e ditës brenda fushëveprimit të këtij projekti.
"Do të doja që puna e gërmimit në Karahantepe të mos mbaronte kurrë"
Karul tha se një çati mbrojtëse do të ndërtohet mbi Karahantepe, por mbulimi i një zone të tillë përfshin disa parime përtej mbrojtjes së materialit të gërmuar dhe se ato po i afrohen fazave përfundimtare.
Duke nënvizuar se Karahantepe ka një sipërfaqe prej 12 hektarësh, Karul tha: "Ne po gërmojmë në një sipërfaqe prej 6.000 metrash katrorë, por edhe në atë zonë të gërmuar, ka shtresa edhe më të thella. Prandaj, është shumë e vështirë të parashikohet një afat kohor këtu. Nëntoka përcakton se kur do të përfundojnë këto projekte. Çdo vit, nga këto vende vijnë gjetje shumë mbresëlënëse, informacione dhe të dhëna të reja. Ne po punojmë me të gjithë kapacitetin tonë. Nëse më pyet mua, do të doja që puna e gërmimit në Karahantepe të mos mbaronte kurrë", tha ai.