Ministrja e Jashtme rumune: Turqia është partneri kryesor në sigurinë e Detit të Zi

Irmak Akcan, Sercan İrkin
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Rumania ka ndërtuar një partneritet të fortë me Turqinë në ruajtjen e sigurisë në Detin e Zi, tha Ministrja e Jashtme rumune, Oana Toiu, duke theksuar përpjekjet e përbashkëta me Bullgarinë dhe Ukrainën për të ruajtur stabilitetin rajonal, transmeton Anadolu.
Duke folur për Anadolu në margjinat e samitit të NATO-s në Ankara, Toiu tha se kthimi në Turqi për një samit të NATO-s 20 vjet pasi Rumania u bashkua me aleancën kishte një rëndësi simbolike.
“Ky takim është një takim thelbësor sepse NATO-ja është e nevojshme më shumë se kurrë për parandalimin dhe mbrojtjen kolektive të saj”, tha ajo.
Toiu tha se interesi për të mbështetur industrinë e mbrojtjes është rritur, duke shtuar se Rumania synon të bëhet një furnizues më i madh brenda NATO-s duke krijuar vende pune dhe duke nxitur rritjen ekonomike.
Ajo theksoi bashkëpunimin e ngushtë të Rumanisë me Turqinë për sigurinë e Detit të Zi.
"Rumania ka një partneritet të fortë me Turqinë në mbrojtjen e Detit të Zi së bashku," tha Toiu.
Ajo vlerësoi gjithashtu përpjekjet diplomatike të Turqisë në Lindjen e Mesme.
"Roli i Turqisë dhe ai i Ministrit të Jashtëm Hakan Fidan, në lehtësimin e diskutimeve në Lindjen e Mesme është pranuar në takimet tona sot," tha ajo.