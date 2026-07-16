Ministria e Mbrojtjes e Turqisë: Po punohet për sistemet S-400

Yusuf Soykan Bal
16 korrik 2026•Përditësim: 16 korrik 2026
Zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes së Turqisë, Zeki Akturk, ka bërë të ditur se puna për sistemet e mbrojtjes ajrore dhe raketore me rreze të gjatë veprimi S-400 të vendit po vazhdon në disa drejtime, raporton Anadolu.
“Puna për sistemet e mbrojtjes ajrore dhe raketore rajonale me rreze të gjatë veprimi S-400 po vazhdon në dimensione të shumta”, tha Akturk, duke folur në konferencën javore për media të ministrisë në selinë e Havelsan në Ankara.
“Kur të ketë zhvillime konkrete, ato do të ndahen me publikun”, shtoi ai.
Zyrtari turk nuk dha detaje të mëtejshme mbi gjendjen aktuale të programit apo një afat kohor për njoftimet e ardhshme.