Ministri turk i Tregtisë: Turqia dhe Çekia të përkushtuara për thellimin e bashkëpunimit ekonomik

Mücahithan Avcıoğlu
07 korrik 2026•Përditësim: 07 korrik 2026
Turqia dhe Çekia janë të përkushtuara për forcimin e bashkëpunimit ekonomik, veçanërisht në tregti, investime, industri, teknologji dhe industrinë e mbrojtjes, tha ministri turk i Tregtisë, Omer Bolat, teksa mirëpriti kryeministrin çek Andrej Babis për Samitin e 36-të të liderëve të NATO-s në Ankara, raporton Anadolu.
"Ne vazhdojmë vullnetin tonë të fortë për të rritur vëllimin tregtar mes Turqisë dhe Çekisë dhe për të avancuar më tej bashkëpunimin tonë ekonomik, veçanërisht në investime, industri, teknologji dhe industrinë e mbrojtjes, mbi bazën e përfitimit të ndërsjellë", tha Bolat.
Ai shtoi se Turqia, me ekonominë e saj të fuqishme, vendndodhjen strategjike dhe diplomacinë aktive tregtare, do të vazhdojë të kontribuojë në zhvillimin e bashkëpunimit mes aleatëve.
Bolat shprehu shpresën se samiti do të sjellë rezultate pozitive për të dy vendet, Aleancën dhe rajonin.
Samiti në Ankara po bashkon liderët e Aleancës me 32 anëtarë, si dhe partnerët kryesorë, për të diskutuar kapacitetin evropian të mbrojtjes, objektivat e shpenzimeve të mbrojtjes të Aleancës, modernizimin ushtarak dhe mbështetjen e vazhdueshme për Ukrainën.
Takimi në Ankara shënon samitin e dytë të NATO-s të organizuar nga Turqia, pas samitit të vitit 2004 në Stamboll. Takimi gjithashtu ofron një platformë për takime dypalëshe mes Turqisë dhe vendeve aleate për bashkëpunim politik, të sigurisë dhe ekonomik.