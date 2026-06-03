Ministri turk i Transportit: Hekurudha moderne e Hixhazit do të krijojë rrugë alternative për në Hormuz

Gökhan Ergöçün
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Turqia planifikon të modernizojë hekurudhën historike të Hixhazit dhe ta zgjerojë atë në Oman për të krijuar rrugë alternative tregtare globale në Ngushticën e Hormuzit, tha sot ministri turk i Transportit dhe Infrastrukturës, Abdulkadir Uraloglu.
Duke folur për Anadolu, Uraloglu tha se vendi synon të ringjallë vijën historike si për turizmin ashtu edhe për tranzitin modern. Ai shpjegoi se faza fillestare përfshin lidhjen e Turqisë me Halepin, duke shfrytëzuar rrjetin ekzistues Halep-Damask-Jordani ndërsa vazhdon negociatat me autoritetet saudite.
Qëllimi përfundimtar mbetet shtrirja e linjës në Oman për të arritur në oqean, duke krijuar një alternativë strategjike ndaj ngushticës së Hormuzit, shtoi ai.
Lidhur me Projektin e Rrugës së Zhvillimit prej 1.200 kilometrash që shtrihet nga Gjiri i Basrës së Irakut deri në kufirin turk, Uraloglu konfirmoi se faza e projektimit ka përfunduar.
Ky korridor masiv, i cili përfshin autostrada, hekurudha, energji dhe linja komunikimi, do të realizohet përmes financimit ndërkombëtar në partneritet me Emiratet e Bashkuara Arabe, Katarin, Irakun dhe Turqinë.
Ministri theksoi se projekti pret një mjedis më të qetë rajonal përpara se të vazhdojë me ndërtimin.
Duke u ndalur në Korridorin e Zangezurit, një segment strategjik i Korridorit të Mesëm, Uraloglu theksoi se tenderi për linjën 224 kilometra Kars-Igdir-Aralik-Dilucu nga pala turke është finalizuar dhe ka nisur puna.
Ndërsa punimet nga pala e Azerbajxhanit kanë arritur në fazën e përfundimit, ministria vazhdon të monitorojë procesin për kalimin e Zangezurit përmes territorit armen për të siguruar lidhje më të shkurtër me botën turke dhe Azinë Qendrore.
Duke iu drejtuar tranzitit hekurudhor në Stamboll, Uraloglu tha se projekti për të përfshirë një hekurudhë në urën "Yavuz Sultan Selim" shënon një hap të rëndësishëm në rritjen e kapacitetit të mallrave.
Ministri bëri të ditur se financimi i projektit hekurudhor është siguruar nga gjashtë institucione ndërkombëtare të udhëhequra nga Banka Botërore, me marrëveshje fillestare të nënshkruara.
Uraloglu pret të nisë tenderin në ditët në vijim dhe të fillojë ndërtimin përpara përfundimit të vitit, duke përdorur një kredi prej 6.75 miliardë dollarësh për të zgjidhur çështjet e kapacitetit për trenat e mallrave dhe pasagjerëve midis Evropës dhe Azisë.