Ministri turk i Mbrojtjes takohet me homologët e Rumanisë dhe Bullgarisë

Buğrahan Ayhan
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Ministri turk i Mbrojtjes Kombëtare, Yasar Guler, u takua veçmas me ministrin rumun të Mbrojtjes, Radu-Dinel Miruta, dhe ministrin bullgar të Mbrojtjes, Dimitar Stoyanov, në Ankara të mërkurën, në kuadër të Samitit të 36-të të Krerëve të Shteteve dhe Qeverive të NATO-s, transmeton Anadolu.
Sipas një deklarate nga Ministria turke e Mbrojtjes Kombëtare, takimet u zhvilluan në Kompleksin Presidencial.
Gjatë bisedimeve, tre ministrat e mbrojtjes nënshkruan një ndryshim në memorandumin e mirëkuptimit mbi krijimin e Grupit të Punës për Kundërmasat ndaj Minave në Detin e Zi (MCM Black Sea).
Amendamenti zgjeron mandatin e grupit të punës për të përfshirë mbrojtjen e infrastrukturës kritike nënujore të tre vendeve në Detin e Zi, tha ministria.
Më vonë, Guler mori pjesë në një drekë pune me ministrat e mbrojtjes të NATO-s, tha ministria në platformën turke të mediave sociale NSosyal.