Ministri turk i Mbrojtjes pret me ceremoni ushtrake në Ankara homologun e tij egjiptian

Yusuf Soykan Bal
13 korrik 2026•Përditësim: 13 korrik 2026
Ministri turk i Mbrojtjes Kombëtare, Yasar Guler u takua sot në Ankara me komandantin e përgjithshëm të Forcave të Armatosura Egjiptiane, ministrin e Mbrojtjes dhe Prodhimit Ushtarak, gjenerallejtënant, Ashraf Salim Zahir, transmeton Anadolu.
Guler e priti Zahir-in, i cili po viziton Turqinë si i ftuari zyrtar, me një ceremoni ushtarake në Ministrinë e Mbrojtjes Kombëtare.
Pas intonimit të himneve kombëtare të të dy vendeve, Zahiri përshëndeti gardën e nderit.
Dy ministrat më vonë zhvilluan bisedime me dyer të mbyllura.