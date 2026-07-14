Ministri turk i Mbrojtjes: Fryma e grusht shtetit të mposhtur duhet të udhëheqë brezat e ardhshëm

Muhammed Nuri Erdoğan
14 korrik 2026•Përditësim: 14 korrik 2026
Ministri turk i Mbrojtjes Kombëtare, Yasar Guler, ka deklaruar se detyra e vendit nuk është vetëm të përkujtojë përpjekjen e dështuar për grusht shteti të vitit 2016, por edhe të ruajë frymën e saj dhe t’ua përcjellë atë brezave të ardhshëm, raporton Anadolu.
Duke folur në një ceremoni në selinë e ministrisë në Ankara, me rastin e Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, Guler tha se përpjekja e dështuar për grusht shteti e 15 korrikut 2016 synoi rendin demokratik të Turqisë, vullnetin kombëtar dhe pavarësinë, por u pengua falë unitetit të popullit dhe forcave të sigurisë nën udhëheqjen e presidentit Recep Tayyip Erdogan.
“Detyra jonë e vërtetë është të mbajmë gjallë frymën që na është besuar atë natë dhe t’ua përcjellim atë të paprekur brezave të ardhshëm”, tha ai.
Guler tha se nisma për një “Turqi pa terrorizëm” duhet të shihet jo vetëm si një politikë sigurie, por si një vizion kombëtar që synon forcimin e unitetit, përfundimin e terrorizmit dhe sigurimin e paqes dhe prosperitetit të qëndrueshëm.
“Sot, shtetet përballen jo vetëm me kërcënime konvencionale, por edhe me terrorizëm, sulme kibernetike, dezinformim, presion ekonomik dhe përpjekje për të nxitur përçarje shoqërore”, tha ai.
Ai theksoi se uniteti kombëtar mbetet mbrojtja më e fortë e Turqisë kundër kërcënimeve konvencionale dhe hibride.
Duke folur për operacionet në vazhdim të Forcave të Armatosura Turke, Guler tha se ushtria është bërë më e fuqishme dhe më e aftë në aspektin operacional pasi u pastrua nga anëtarët e Organizatës Terroriste Fetullah (FETO).
Ai shtoi se samiti i NATO-s i zhvilluar më 7 dhe 8 korrik, i organizuar nga Turqia, tregoi ndikimin në rritje ndërkombëtar të vendit dhe se liderët aleatë vlerësuan si ushtrinë turke, ashtu edhe industrinë e saj të mbrojtjes.