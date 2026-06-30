Ministri i Jashtëm turk takohet me zyrtarët e lartë të BE-së në Ankara

Esra Tekin
30 qershor 2026•Përditësim: 30 qershor 2026
Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, u takua të martën me shefen e politikës së jashtme të BE-së dhe me komisioneren evropiane për zgjerim dhe komisionerin për punët e brendshme dhe migracionin, sipas burimeve diplomatike turke, transmeton Anadolu.
Fidan u takua me Kaja Kallas, Marta Kos dhe Magnus Brunner në kryeqytetin Ankara.
Detaje të mëtejshme për takimin nuk u bënë menjëherë të ditura.
Vizita dyditore e zyrtarëve evropianë, e cila filloi të hënën, vjen përpara samitit të NATO-s në Ankara, i planifikuar për datat 7-8 korrik.