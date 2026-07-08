Ministri i Jashtëm turk takohet me homologen hungareze në kuadër të samitit të NATO-s

Fatma Zehra Solmaz
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Ministri i Jashtëm turk, Hakan Fidan takoi homologen e tij hungareze, Anita Orban në Ankara, në margjinat e samitit dyditor të NATO-s, transmeton Anadolu.
Detaje të mëtejshme për takimin e së martës nuk ishin të disponueshme, por një foto është shpërndarë nga Ministria e Jashtme në rrjetet sociale.
Samiti në Ankara ka mbledhur liderët e aleancës së mbrojtjes prej 32 anëtarësh, si dhe partnerët kryesorë për të diskutuar kapacitetin mbrojtës të Evropës, objektivat e shpenzimeve të mbrojtjes, modernizimin ushtarak dhe mbështetjen e vazhdueshme për Ukrainën.
Takimi i Ankarasë shënon samitin e dytë të NATO-s të organizuar nga Turqia pas samitit të Stambollit të vitit 2004. Mbledhja gjithashtu ofron një platformë për takime dypalëshe midis Turqisë dhe vendeve aleate për bashkëpunimin politik, sigurinë dhe ekonomik.