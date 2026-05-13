Ministri belg i Mbrojtjes vlerëson inovacionin e prodhuesit turk të dronëve Baykar

Ekip
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Ministri belg i Mbrojtjes, Theo Francken, vlerësoi prodhuesin turk të dronëve Baykar gjatë një vizite në Qendrën Kombëtare të Teknologjisë Ozdemir Bayraktar në Stamboll, duke thënë se kompania është e pozicionuar në mënyrë unike brenda ekosistemit të mbrojtjes të NATO-s për shkak të angazhimit të saj ndaj inovacionit të vazhdueshëm, transmeton Anadolu.
Francken, i cili ndodhet në Turqi si pjesë e Misionit Ekonomik Belg, ndau komente në mediat sociale pas vizitës së bashku me Mbretëreshën Mathilde të Belgjikës dhe përfaqësuesit e biznesit.
"Stambolli vlon nga fryma sipërmarrëse dhe dinamizmi", tha Francken, duke shtuar se "e ardhmja e mbrojtjes po formësohet edhe këtu".
"Dje, vizitova Baykar me Mbretëreshën dhe sipërmarrësit tanë. Kjo kompani mbrojtëse mban një vend unik brenda NATO-s sepse e ka bërë inovacionin e vazhdueshëm një parim thelbësor", shkroi ai.
Francken theksoi se Baykar filloi si një kompani e vogël në vitet 1980 përpara se të rritej në një gjigant mbrojtës multimiliardë eurosh të themeluar nga dy vëllezër "nga e para".
"Si? Duke qëndruar gjithmonë një hap përpara. Pothuajse duke lexuar të ardhmen", tha ai.
Francken e përshkroi Baykarin si një pionier në mjetet ajrore pa pilot të armatosura të integruara me inteligjencën artificiale, duke thënë se sistemet vazhdojnë të përmirësohen duke fluturuar "lart e më larg".
"Tani Baykar po kalon në hapin tjetër të pashmangshëm: avionin luftarak pa pilot", tha ai, duke iu referuar avionit luftarak Kizilelma të Baykarit.
"Kizilelma është tashmë në prodhim masiv dhe gjithashtu po eksportohet", shtoi ai.
Ministri belg theksoi gjithashtu se mundësitë e investimit për bizneset belge dhe turke gjatë takimeve të tij në Stamboll, duke vënë në dukje se 32 marrëveshje biznesi Belgjikë-Turqi pritet të nënshkruhen më vonë gjatë ditës.
Francken shprehu gjithashtu mbështetje për përditësimin e kuadrit të Bashkimit Doganor Turqi-Bashkim Evropian.
"Nëse kjo strukturë përditësohet plotësisht, tregtia midis nesh mund të rritet shumë më shpejt. Belgjika gjithashtu e mbështet këtë thirrje", tha ai.
"Kompanitë tona nuk duhet ta humbasin këtë mundësi", shtoi ai.
Francken gjithashtu i inkurajoi njerëzit të vizitojnë Stambollin, duke vlerësuar energjinë ekonomike të qytetit dhe perspektivën ndërkombëtare.