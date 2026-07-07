Ministri australian sheh mundësi të reja bashkëpunimi në industrinë e mbrojtjes me Turqinë

Dilara Karataş, Sümeyye Dilara Dinçer
07 korrik 2026•Përditësim: 07 korrik 2026
Ministri australian i Industrisë së Mbrojtjes, Pat Conroy tha të martën se zgjerimi i industrisë së mbrojtjes së Turqisë dhe rritja e investimeve të qeverisë po krijojnë mundësi të reja për bashkëpunim midis dy aleatëve të NATO-s, transmeton Anadolu.
"Unë mendoj se ka mundësi të mëdha për bashkëpunim edhe në industrinë e mbrojtjes. Industria turke e mbrojtjes po rritet. Qeveria turke po bën shumë investime atje dhe ne jemi gjithmonë të hapur për të punuar me partnerët e NATO-s," i tha Conroy Anadolu-s në margjinat e Forumit të Industrisë së Mbrojtjes së NATO-s (NSDIF26), të mbajtur së bashku me ditën e parë të Samitit të NATO-s në Ankara.
Conroy vlerësoi Turqinë për mikpritjen e samitit të liderëve të NATO-s dhe forumit të industrisë së mbrojtjes, duke thënë se ngjarjet paralele vijnë në një moment vendimtar për aleancën.
"Ne jemi të habitur nga mikpritja që kemi përjetuar dhe komplimentet e mia për qeverinë turke për pritjen e një ngjarjeje të rëndësishme. Mendoj se është një lëvizje e shkëlqyer të kemi Forumin e Industrisë së Mbrojtjes me Samitin e Udhëheqësve të NATO-s," tha ai.
Ai theksoi se përpjekjet e NATO-s për të rritur shpenzimet e mbrojtjes duhet të krahasohen me kapacitet më të madh industrial.
"Një nga temat kyçe me të cilat po përballet NATO është se si të rrisim bazën tonë industriale të mbrojtjes. Shumë vende po rrisin shpenzimet e tyre për mbrojtjen, por ne duhet të rrisim bazën industriale të mbrojtjes për të vazhduar me këtë. Përndryshe, ne thjesht do të shpenzojmë më shumë për të blerë të njëjtat pajisje," tha ai.
Conroy i përshkroi gjithashtu marrëdhëniet midis Kanberrës dhe Ankarasë si më të forta. "Unë mendoj se marrëdhëniet midis Turqisë dhe Australisë janë në nivelin më të lartë të të gjitha kohërave."
Ministri tha se vizita në Anitkabir dhe vendosja e një kurore në mauzoleumin e Mustafa Kemal Ataturkut të hënën ishte "një nder i madh".
"Do të qëndrojë me mua deri në ditën që të vdes," tha ai.
Conroy shtoi se Australia mbështet ofertën e Turqisë për të pritur Konferencën e Kombeve të Bashkuara për Ndryshimet Klimatike më vonë këtë vit, duke thënë se ngjarja do të forcojë më tej marrëdhëniet dypalëshe.
"Lidhjet tona shkojnë në vitin 1915 dhe miqësia jonë është shumë e fortë," shtoi ai.