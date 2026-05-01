Ministrat e Jashtëm të Turqisë dhe Iranit zhvillojnë bisedë telefonike

Asiye Latife Yılmaz
01 Maj 2026•Përditësim: 01 Maj 2026
Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e tij iranian, Abbas Araghchi, sipas burimeve diplomatike, transmeton Anadolu.
Të dy ministrat diskutuan mbi zhvillimet më të fundit në procesin e vazhdueshëm të negociatave midis Iranit dhe SHBA-së, shtuan burimet nga Ministria e Jashtme e Turqisë.
Pakistani ndërmjetësoi një armëpushim në luftën SHBA-Izrael ndaj Iranit më 8 prill dhe më pas lehtësoi bisedimet e paqes në Islamabad.
Ndërsa armëpushimi vazhdon të qëndrojë në fuqi, përpjekjet për t'i dhënë fund përfundimtar konfliktit kanë vazhduar që atëherë.