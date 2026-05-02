Metalet e përdorura shndërrohen në vepra arti në duart e skulptores së re
Duke punuar në punishten e saj në Eskisehir, Turqi, 29-vjeçarja Busra Kara formëson dhe dizajnon pllaka metalike, duke transformuar materialet e mbetjeve në forma estetike dhe funksionale me një filozofi "riciklimi"
Zehra Ongan
02 Maj 2026•Përditësim: 02 Maj 2026
photo: Zehra Ongan / AA
Në Eskisehir, Turqi, skulptorja 29-vjeçare Busra Kara krijon vepra arti estetikisht të këndshme dhe funksionale duke ricikluar metale të mbetura me prekje artistike në punishten e saj.
Kara, me origjinë nga Samsuni, zhvilloi një interes për skulpturën përmes trajnimit të dhënë nga një mësues gjatë viteve të shkollës së mesme.
Duke vendosur të zhvillohej në këtë fushë, ajo u pranua në Departamentin e Skulpturës të Fakultetit të Arteve të Bukura në Universitetin Anadolu në vitin 2016. Ajo përfundoi studimet e saj universitare në vitin 2020 dhe hyri në një karrierë profesionale në art.
Duke punuar në punishten e saj në Eskisehir, Kara formëson dhe bashkon pllaka metalike, duke trajtuar materialet e mbetura me një filozofi "riciklimi" dhe duke transformuar sipërfaqen e fortë të metalit në forma miqësore me mjedisin, estetike dhe funksionale.
Busra Kara tha se përdori të gjitha teknikat themelore gjatë studimeve të saj universitare.
Duke deklaruar se zgjodhi metalin për punën e saj në skulpturë për shkak të qëndrueshmërisë së tij, Kara shpjegoi se në përgjithësi preferon zonat industriale për të marrë materialet që përdor në punën e saj.
Kara deklaroi se puna me metal ka shumë përparësi dhe se përveç skulpturës, ajo ka fituar edhe metoda tjera artistike.
"Ndonjëherë i përgatis dizajnet e mia 7 muaj më parë dhe i lë të ziejnë në mendjen time gjatë asaj kohe, duke i rimenduar ato vazhdimisht. Kur kaloj në fazën e aplikimit, në vend që t'i përmbahem rreptësisht dizajnit, e lë veten të shkojë me procesin. Vazhdoj sipas mënyrës se si më udhëzon materiali, duke arritur rezultate të rastësishme. Kjo rastësi më bën të ndihem më mirë. Ka dallime të konsiderueshme midis fillimit dhe fundit të punës", tha ajo.
Kara theksoi se pesha e metalit dhe fazat e përpunimit ndonjëherë krijojnë vështirësi, por theksoi se njohuritë teknike i lejojnë ta menaxhojë procesin më lehtë.
"Metali është një material shumë i favorshëm për artin e qëndrueshëm për shkak të aksesueshmërisë së tij. Në vend që të blejmë materiale të reja, ne preferojmë të riciklojmë mbetjet ose të përdorim pjesë të vjetra. Ndërsa kam prodhuar vepra figurative në periudhat e mëparshme, tani po i drejtoj dizajnet e mia drejt funksionalitetit. Për shembull, skulptura në të cilën po punoj aktualisht mund të përdoret edhe si një tavolinë kafeje në hyrje të shtëpisë; po përqendrohem në dizajne që janë të integruara me mobiliet", tha ajo.
Kara theksoi se ajo kalon një pjesë të madhe të ditës së saj në studion e saj, duke vënë në dukje se puna është si terapi për të dhe se ajo shpesh nuk dëshiron të largohet nga studioja.
Skulptorja e cila deklaroi se më parë kishte marrë pjesë në shumë ekspozita grupore, konkurse dhe simpoziume, tha: "Mësova shumë nga bashkëveprimi ndërkulturor gjatë përvojës sime Erasmus në Poloni. Reagimet e njerëzve për veprat e mia janë të mrekullueshme. Aktualisht po marr reagime edhe më pozitive në lidhje me ngjyrat".
Kara shpjegoi se ka marrë pjesë në afërsisht 15 ekspozita grupore dhe shtoi se synon të mbajë një ekspozitë personale dhe të ekspozojë veprat e saj në muze jashtë vendit në të ardhmen.