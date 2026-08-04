Mbrojtja detare dhe teknologjitë detare të Turqisë do të prezantohen në festivalin "TEKNOFEST Atdheu Blu"

Ali Atar
04 gusht 2026•Përditësim: 04 gusht 2026
Sektorët në rritje të mbrojtjes detare dhe teknologjive detare të Turqisë do të jenë në qendër të vëmendjes me produktet më të avancuara në festivalin "TEKNOFEST Ardheu Blu, duke prezantuar këtë muaj kapacitetet më të fundit nënujore të vendit, raporton Anadolu.
Ngjarja do t'u ofrojë vizitorëve një përvojë mbi të ardhmen e inxhinierisë detare turke në Komandën e Kantierit Detar Golcuk nga 20 deri më 23 gusht. Ajo do të organizohet bashkërisht nga Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e Turqisë dhe Fondacioni i Ekipit të Teknologjisë së Turqisë (T3), duke nënvizuar Nismën më të gjerë Kombëtare të Teknologjisë të Turqisë.
I zhvilluar në kuadër të TEKNOFEST-it, festivalit më të madh në botë të aviacionit, hapësirës dhe teknologjisë, "TEKNOFEST Atdheu Blu" spikat me programin e tij të larmishëm dhe garat që përfshijnë platforma detare të zhvilluara në vend dhe teknologji nënujore.
Takimi katërditor do të bashkojë teknologjitë më të avancuara, risitë e industrisë së mbrojtjes dhe kulturën detare për të nxitur gjeneratën e ardhshme të inxhinierëve.
Festivali po zhvendoset në Golcuk të provincës veriperëndimore Kocaeli, një nga qendrat kryesore të fuqisë detare të Turqisë, pas edicionit të suksesshëm debutues në Stamboll vitin e kaluar.
Festivali do të përfshijë gara shumë të pritshme në sistemet autonome nënujore, raketat nënujore dhe mjetet sipërfaqësore pa pilot (USV).
Inxhinierët dhe sipërmarrësit e rinj që synojnë të ardhmen do të kenë mundësinë të testojnë projektet e tyre inovative në skenarë realë përmes këtyre platformave, duke fituar njohuri mbi vizionin e ardhshëm detar të Turqisë.
Gjithashtu, pjesëmarrësit do të kenë mundësi të vizitojnë disa prej anijeve kryesore të Marinës së Turqisë në zona të posaçme ekspozimi, duke përjetuar nga afër pajisjet ushtarake aktive.
Njësitë elitare ushtarake, përfshirë komandot nënujore SAT dhe SAS si dhe ekipet e aviacionit detar, do të zhvillojnë demonstrime të drejtpërdrejta gjatë aktivitetit.
Përfaqësues nga organizatat partnere të TEKNOFEST-it gjithashtu do të hapin stenda ku do të prezantojnë aktivitetet e tyre në fushën e mbrojtjes.