Mbi 1.1 milion fluturime në hapësirën ajrore turke në gjysmën e parë të vitit

Arife Yıldız Ünal
16 korrik 2026•Përditësim: 16 korrik 2026
Më shumë se 1.11 milionë fluturime, përfshirë 237.919 mbifluturime transit, kanë kaluar në hapësirën ajrore turke në gjashtë muajt e parë të vitit, sipas të dhënave nga Drejtoria e Përgjithshme e Autoritetit Shtetëror të Aeroporteve (DHMI), transmeton Anadolu.
Një avion ka kaluar hapësirën ajrore turke çdo 14 sekonda gjatë periudhës janar-qershor, ndërsa trafiku i pasagjerëve vazhdon të rritet. Trafiku i fluturimeve të brendshme arriti në 471.870 ndërsa trafiku i fluturimeve ndërkombëtare arriti në 404.197 në gjysmën e parë të 2026.
Turqia shërbeu 112 milionë pasagjerë në fluturimet e brendshme dhe ndërkombëtare gjatë periudhës, nga 34.5 milion pasagjerë në 2002.
Që nga viti 2002, numri i vendeve me të cilat Turqia ka marrëveshje për transportin ajror është rritur nga 81 në 175, ndërsa numri i vendeve që shërbehen me fluturime ndërkombëtare është rritur nga 50 në 175. Destinacionet ndërkombëtare janë zgjeruar nga 60 në 356.
Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës, Abdulkadir Uraloglu tha se numri i aeroporteve aktive ishte rritur nga 26 në 2002 në 58, me aeroportet "Yozgat" dhe "Bayburt-Gumushane" që pritet të rrisin totalin në 60.
"Ne do të rihapim aeroportin 'Aydin Cildir' për fluturime komerciale ndërsa aeroporti 'Etimesgut' filloi funksionimin gjatë Samitit të NATO-s në Ankara. Qendra ajrore në kryeqytet do të përdoret si një protokoll dhe një aeroport rezervë", tha Uraloglu.
"Ne gjithashtu do të ndërtojmë aeroportin tonë të tretë mbi det në Trabzon", shtoi ai. Uraloglu tha se investimet e aviacionit gjatë 22 viteve të fundit e kishin ndihmuar Turqinë të krijojë një nga rrjetet më të gjera të fluturimeve në botë.
"Turqia është në qendër të 67 vendeve që strehon 1.5 miliardë njerëz me një prodhim të brendshëm bruto të kombinuar prej 51.2 trilionë dollarësh, të gjitha brenda një rrezeje fluturimi prej katër orësh", tha ai.