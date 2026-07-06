Masat e sigurisë u shtuan rreth hoteleve përpara samitit të NATO-s në Ankara

Abdulbesar Ademi
06 korrik 2026•Përditësim: 06 korrik 2026
Masat e sigurisë janë shtuar që nga sot rreth hoteleve në kryeqytetin Ankara ku pritet të akomodohen liderët dhe delegacionet përpara Samitit të 36-të të Krerëve të Shteteve dhe Qeverive të NATO-s, raporton Anadolu.
Përgatitje të gjera po zhvillohen në kryeqytetin turk në vendet ku do të mbahen takimet, në aeroporte, përgjatë itinerareve të protokollit dhe në zonat e akomodimit, në kuadër të samitit.
Ekipet e policisë u vendosën pranë hoteleve ku pritet të akomodohen krerët e huaj të shteteve dhe qeverive, si dhe delegacionet e tyre, ndërsa në disa pika u vendosën barriera sigurie.
Masat e sigurisë u forcuan gjithashtu rreth një hoteli pranë Ambasadës së SHBA-së në Ankara, ku pritet të qëndrojë presidenti amerikan, Donald Trump.
Policia ngriti pika kontrolli në zonën përreth hotelit, ndërsa ekipet e auto-ambulancës dhe zjarrfikësit u mbajtën në gatishmëri në afërsi.
Si pjesë e masave të sigurisë, u vendosën gjithashtu pika hyrjeje të kontrolluara rreth zonave të tjera hoteliere ku pritet të akomodohen liderët dhe delegacionet.