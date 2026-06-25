Marka turke e automjeteve elektrike Togg feston përvjetorin e 8-të me mbi 105 mijë përdorues dhe zgjerim në Evropë

Emirhan Yılmaz
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Marka vendase e automjeteve elektrike (EV) Togg në Turqi po feston përvjetorin e saj të tetë me mbi 105 mijë përdorues falë ekosistemit të saj të gjerë të pajisjeve inteligjente, rrjetit të gjerë të karikimit dhe zgjerimit në Evropë, transmeton Anadolu.
E themeluar më 25 qershor 2018, kompania që atëherë ka zhvilluar një ekosistem vendas që operon 22 qendra përvoje dhe 76 pika shërbimi në të gjithë vendin. Kompania u krijua nëpërmjet një partneriteti midis Anadolu Group Holding, BMC, Turkcell, Zorlu Holding dhe Unionit Turk të Dhomave dhe Bursave të Mallrave (TOBB).
Dy prototipet e automjetit të parë elektrik të markës, T10X, u zbuluan në dhjetor 2019. Marka mori 177 mijë porosi paraprake për T10X pasi çmimet u shpallën në mars 2023. Modeli fastback T10F u prezantua në CES 2024 dhe hyri në treg në shtator 2025 si në Turqi ashtu edhe në Gjermani. Kompania siguroi vlerësime sigurie me pesë yje nga Euro NCAP për të dy automjetet.
Togg dominoi tregun turk të automjeteve elektrike me një pjesë tregu prej 25 për qind të përbërë nga 16.745 shitje të kombinuara të dy modeleve të saj kryesore në pesë muajt e parë të vitit 2026, sipas të dhënave nga Shoqata e Shpërndarësve dhe Lëvizshmërisë së Automobilave (ODMD).
T10X zuri vendin e parë të shitjeve me 9.070 njësi, i ndjekur nga T10F fastback i sapo njoftuar me 7.675 njësi të shitura. Togg e mbylli vitin e kaluar si lider në tregun vendas me një rekord prej 39.020 njësish të shitura. Prodhimi i kompanisë në Kampusin e Teknologjisë Gemlik, i përuruar në tetor 2022, rriti normat e përmbajtjes vendase të dy modeleve nga 51 për qind në 81.72 për qind për T10X dhe 83.9 për qind për T10F.
Prodhuesi i makinave zbuloi së fundmi platformën e tij të inteligjencës artificiale (IA) Can.ai, të zhvilluar në bashkëpunim me "Microsoft Turkiye" dhe lançoi një përditësim të madh për softuerin e tij të patentuar TruOS për të optimizuar ndërfaqet e përdoruesit dhe reagimin e pajisjeve.
Togg zgjeroi linjën e tij premium në fund të vitit të kaluar duke filluar porositë dixhitale për serinë shumë të pritur 4More me dy motorë dhe me të gjitha rrotat aktive. Rrjeti i brendshëm Trugo i Togg-ut mbështeti flotën e tij në rritje duke krijuar ekosistemin kryesor të karikimit në Turqi me një pjesë tregu prej 27.3 për qind.
Infrastruktura, e mundësuar tërësisht nga energjia e rinovueshme, përfundoi me sukses mbi 5 milionë transaksione karikimi në 2.000 stacionet e saj në Turqi. Togg nënshkroi marrëveshje shumëvjeçare për të shërbyer si sponsori kryesor për ekipet e futbollit dhe basketbollit të Turqisë, duke investuar në dukshmërinë kulturore vendase.
Prodhuesi i makinave kohët e fundit nënshkroi partneritet strategjik me degën CAIT të gjigantit të baterive CATL për të zhvilluar një platformë të përbashkët për tregun e automjeteve të segmentit B. Këto modele të reja kompakte, të pajisura me teknologjinë e shasisë Bedrock të CAIT, janë planifikuar të arrijnë tek konsumatorët në faza duke filluar nga mesi i vitit 2027.
Përpjekjet e Togg-ut në rritjen industrial edhe rritja e vazhdueshme e shitjeve të tij e shtynë atë nëntë vende për t'u renditur në vendin e 28-të midis 500 kompanive më të mëdha industriale të Turqisë, sipas listës së vitit 2025 nga Dhoma e Industrisë e Stambollit (ISO).