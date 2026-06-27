Lustruesi i këpucëve u dhuron kalimtarëve “festë muzikore” me violinën e tij
“Jetesën time gjatë verës e siguroj kryesisht nga muzika. Gjatë ditës merrem me lustrimin e këpucëve, por aktualisht për shkak të stinës nuk mund ta ushtroj mjaftueshëm këtë profesion", tha 55-vjeçari Turgut Dur
Doğan Zelova
27 qershor 2026•Përditësim: 27 qershor 2026
photo: Doğan Zelova / AA
Çanakkale
Lustruesi i këpucëve, 55-vjeçari Turgut Dur, i cili jeton në rrethin Gelibolu të provincës Çanakkale në Turqi, kur nuk ka klientë, u dhuron kalimtarëve kënaqësinë e muzikës me këngët që interpreton me violinën e tij nëpër rrugë, raporton Anadolu.
Dur, i cili vjen nga një familje muzikantësh dhe u dashurua me violinën që në moshë të vogël, gjatë viteve të shkollës fillore shkonte e kthehej në shkollë me violinën e tij, ndërsa në rininë e hershme dilte në skenë në dasma së bashku me xhaxhain e tij.
Për shkak se dasmat organizoheshin kryesisht gjatë muajve të verës, Dur iu drejtua lustrimit të këpucëve si një punë e dytë për të siguruar jetesën gjatë muajve të dimrit.
Meqenëse gjatë verës përdorimi i shapkave dhe sandaleve është më i përhapur, ai iu rikthye violinës së tij besnike. Kur ka klientë lustron këpucë, ndërsa kur është i lirë u ofron dëgjuesve një "festë muzikore" me këngët që luan në violinë nëpër rrugë.
Turgut Dur, i martuar dhe baba i tre fëmijëve, tha se trashëgimia më e bukur që i ka mbetur nga familja është violina, sepse edhe pse gjatë verës puna e lustrimit të këpucëve pakësohet, muzika nuk përfundon kurrë.
Duke theksuar se buzëqeshja në fytyrat e njerëzve është fitimi më i madh për të, Dur tha:
“Jetesën time gjatë verës e siguroj kryesisht nga muzika. Gjatë ditës merrem me lustrimin e këpucëve, por aktualisht për shkak të stinës nuk mund ta ushtroj mjaftueshëm këtë profesion. Të gjithë veshin këpucë prej pëlhure, atlete ose sandale, prandaj puna e lustruesit nuk është si në dimër. Për këtë arsye, edhe unë përpiqem të kontribuoj në ekonominë e familjes sime duke bërë muzikë këtu".
“Nuk mund të shkëputem nga muzika”
Duke treguar se dashuria për muzikën vjen nga familja, Dur tha:
“Xhaxhai im luan violinë, vëllezërit e mi klarinetë, disa të tjerë kanun. Kjo është pjesë e jetës dhe e familjes sonë. Prandaj e dua muzikën dhe nuk mund të shkëputem nga ky art. Luaj violinë në dasma, punoj në restorante. Përpiqem të luaj dhe t’i bëj të lumtur njerëzit kudo që na ftojnë. Tani po merrem me muzikë rruge. Ata që dëgjojnë tingullin e violinës sime ndalen dhe dëgjojnë, ndërsa disa lënë edhe ndonjë bakshish".