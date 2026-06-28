"Lugina e Parajsës dhe Ferrit" u ofron vizitorëve mundësinë të përjetojnë stinët në të njëjtën kohë
E vendosur midis qendrës së Hakarit dhe rrethit të Yuksekova, e rrethuar nga shkëmbinj të thepisur dhe male me lartësi të madhe, "Lugina e Parajsës dhe Ferrit" mishëron bukuritë unike të natyrës me përrenjtë dhe pllajat
Sayim Harmancı
28 qershor 2026•Përditësim: 28 qershor 2026
photo: Klubi i Sporteve në Natyrë Dağkent / AA
Hakkari
"Lugina e Parajsës dhe Ferrit" në Hakkari të Turqisë, ku masat e dëborës dhe akullnajat janë në njërën anë dhe lulet po lulëzojnë nga ana tjetër, i bën vizitorët e saj të përjetojnë stinë të ndryshme në të njëjtën kohë, raporton Anadolu.
E vendosur midis qendrës së Hakarit dhe rrethit të Yuksekova, e rrethuar nga shkëmbinj të thepisur dhe male me lartësi të madhe, "Lugina e Parajsës dhe Ferrit" mishëron bukuritë unike të natyrës me përrenjtë dhe pllajat e saj të zbukuruara me lule.
Lugina ku ndodhet Uludoruk në lartësinë 4.135 metra në malet Cilo, e cila 6 vite më parë u shpall park kombëtar me vendim të Presidentit, spikat si një nga vendet më të preferuara nga dashamirësit e natyrës dhe sportistët me bukuritë dhe pistat e saj natyrore.
Rrafshnalta, ku njerëzit vijnë në rajon përmes klubeve sportive, shoqatave dhe kompanive turistike këto ditë, mirëpret vizitorët e saj me malet e saj të mbuluara me borë, përrenjtë e formuar nga shkrirja e akullit dhe borës dhe lulet shumëngjyrëshe që lulëzojnë në tokat ku dallohen nuancat e gjelbërimit.
Pas një shëtitjeje prej rreth 2 orësh, vizitorët arrijnë në zonën ku ndodhen masat e dëborës me metrazh të lartë, liqenet akullnajore dhe akullnajat dhe kanë mundësinë të shohin bukuritë që kanë mbetur të fshehura prej vitesh dhe të shijojnë shëtitjet në ajër të pastër duke kaluar kohë në natyrë.
"Hakkari është një nga gjeografitë më të bukura që pret të zbulohet"
Serdar Murat, një nga sportistët që erdhi nga Vani dhe vraponte në luginë me anëtarët e klubit të tij të vrapimit, tha për Anadolu se ata që vijnë në luginë zakonisht shkojnë në shëtitje.
Duke thënë se një grup motoçikletash nga Hataj erdhi në luginë, Murat tha:
"Njerëz nga shumë pjesë të Turqisë vizitojnë këtë vend. Ka akullnaja dhe ujëvara pas një shteg prej afërsisht 3,5 kilometrash. Maja e dytë më e lartë e Turqisë është këtu. Është një vend shumë i bukur, i paprekur. Nuk mund të vini këtu në dimër për shkak të borës. Është shumë i përshtatshëm për kamping. Ne shkuam me vrap me një grup prej rreth 20 miqsh. Është shumë i përshtatshëm për ecje me motor, ecje me motor, aktivitete të tjera sportive, ecje me motor. Hakari është një nga gjeografitë më të bukura që pret të zbulohet".
Erol Aydin, i ardhur nga Britania, ka deklaruar se kanë vizituar qytetin për të parë bukuritë e rajonit.
Mehmet Shep, i cili erdhi nga Hatay me motoçikletën e tij, tha: "Rajoni është i mrekullueshëm. Është i mbuluar me gjelbërim. Përrenjtë e tij janë shumë të bukur. Mund të themi se kemi përjetuar katër stinë në të njëjtën kohë. Nga njëra anë ka borë dhe nga ana tjetër lule".