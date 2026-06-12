Lloji endemik i tulipanit që besohej i zhdukur rizbulohet në Turqi pas 130 vitesh

Cihan Okur
12 qershor 2026•Përditësim: 12 qershor 2026
Një lloj endemik tulipani që prej kohësh besohej i zhdukur është rizbuluar në provincën e Amasyas në veri të Turqisë pas 130 vitesh, falë vëmendjes së një entuziasti lokal të natyrës, raporton Anadolu.
Bima, e njohur si “Tulipani i humbur i Amasyas”, ishte regjistruar për herë të fundit në natyrë në vitin 1896 dhe që atëherë konsiderohej e zhdukur në literaturën botanike.
Ercan Eftelioglu, një adhurues i natyrës nga Amasya, vuri re një tulipan të pazakontë gjatë një shëtitjeje në zonën rurale dhe u dërgoi fotografi botanistëve për identifikim.
Botanistët Ismail Eker nga Universiteti Bolu Abant Izzet Baysal dhe Salih Sercan Kanoglu nga Kopshti Botanik Nezahat Gokyigit në Stamboll vizituan më vonë zonën dhe konfirmuan se bëhej fjalë për tulipanin e humbur të Amasyas.
Duke folur për gazetarët, Eker tha se lloji ishte mbledhur për herë të parë në vitin 1892 dhe ishte dokumentuar për herë të fundit në natyrë në vitin 1896.
Ai tha se shumë studiues turq dhe ndërkombëtarë, përfshirë edhe vetë atë, kishin kërkuar këtë lloj në rajon gjatë 130 viteve të fundit, por pa sukses.
“Sot është një ditë e rëndësishme sepse mendonim se kjo bimë kishte humbur. Por, pas 130 vitesh kemi parë se ajo nuk është zhdukur nga Amasya dhe se vazhdon të jetojë, megjithëse habitatet e saj janë shumë të kufizuara”, tha Eker.
Ai tha se hapi i ardhshëm do të jetë vendosja e llojit nën mbrojtje dhe sigurimi i mbijetesës së tij afatgjatë.
Eftelioglu, nga ana tjetër, tha se tulipani i tërhoqi vëmendjen gjatë një prej shëtitjeve të tij.
"Unë gjithmonë kërkoj në natyrë. Pashë se ngjante shumë me tulipanin e humbur të Amasyas, ndaj mora dy mostra dhe e fotografova. Ia dërguam kolegëve tanë botanistë. Ata përcaktuan se bëhej fjalë për tulipanin e humbur të Amasyas dhe profesorët tanë erdhën dhe e panë në vend", tha ai.