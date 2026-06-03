Kryeparlamentari i Turqisë kritikon joefektivitetin e OKB-së: Institucionet globale janë shembur

Gizem Nisa Çebi Demir
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Kryetari i Parlamentit të Turqisë, Numan Kurtulmus tha sot se institucionet që mbështesin sistemin aktual ndërkombëtar janë shembur dhe kanë dështuar në adresimin e konflikteve globale, duke kritikuar OKB-në si joefektive në parandalimin e agresionit dhe sigurimin e llogaridhënies, transmeton Anadolu.
Duke folur në një ngjarje të titulluar "Turqia në një botë në ndryshim: një partner, një balancues, një aktor strategjik", organizuar nga Grupi i Miqësisë Ndërparlamentare Finlandë-Turqi, Kurtulmus tha se rendi global po përballet me një krizë të thellë institucionale.
"Institucionet e sistemit botëror janë shembur", tha Kurtulmus. Ai argumentoi se OKB-ja, e cila u krijua për të parandaluar konfliktet dhe parimet themeluese të së cilës mbeten gjerësisht të respektuara, kishte dështuar në përmbushjen e misionit të saj.
"Për ta thënë qartë, Kombet e Bashkuara do të thotë pak më shumë se një zyrë në New York", tha ai.
Duke kujtuar vërejtjet që ai bëri në një takim të mëparshëm në Turqi, Kurtulmus shtoi: "Fatkeqësisht, OKB-ja nuk ndryshon nga një kafene në New York. Ajo nuk ka ndikim, nuk mund të zgjidhë asnjë konflikt, nuk mund të ndalojë asnjë agresion, nuk mund t'i thotë asnjë krimineli se është fajtor dhe mbetet në një gjendje të pafuqishme".