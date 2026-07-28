Kryeministri irakian: Vizita në Ankara synon thellimin e lidhjeve shekullore me Turqinë

Gizem Nisa Çebi Demir
28 korrik 2026•Përditësim: 28 korrik 2026
Kryeministri i Irakut, Ali al-Zaidi, tha se vizita e tij në Ankara synon forcimin e lidhjeve afatgjata mes Irakut dhe Turqisë, dhe jo vetëm përmbushjen e një protokolli diplomatik, duke theksuar angazhimin e dy vendeve për një bashkëpunim më të thellë, raporton Anadolu.
"Vizita jonë nuk është thjesht një çështje protokolli, por një shenjë e forcimit të marrëdhënieve që datojnë prej shekujsh", tha al-Zaidi gjatë një konference të përbashkët për media me presidentin e Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, pas takimit të tyre dypalësh.
Al-Zaidi tha se Iraku kërkon "një partneritet të bazuar në vëllazëri", duke shtuar se të dy vendet po punojnë veçanërisht në Projektin e Rrugës së Zhvillimit, një nismë e madhe infrastrukturore që synon të lidhë Gjirin me tregjet globale përmes Irakut.
"Gjeografia na ka dhënë natyrshëm dy lumenj. Tani duam një lumë të tretë. Le të jetë ky një lumë i ekonomisë dhe ai, natyrisht, është Rruga e Zhvillimit", tha al-Zaidi, duke e përshkruar projektin si një simbol të bashkëpunimit ekonomik mes dy vendeve fqinje.