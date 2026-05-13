Kryediplomati turk takon në Ankara homologun e tij të Belgjikës

Asiye Latife Yılmaz
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Ministri i Punëve të Jashtme i Turqisë, Hakan Fidan, është takuar në Ankara me zv/kryeministrin dhe ministrin e Punëve të Jashtme të Belgjikës, Maxime Prevot, raporton Anadolu.
Sipas burimeve diplomatike, ministri Fidan zhvilloi bisedime ministrin Prevot, i cili shërben gjithashtu si ministër i Çështjeve Evropiane dhe Bashkëpunimit për Zhvillim i Belgjikës, gjatë vizitës së Misionit Ekonomik Belg në Turqi.
Detaje të tjera lidhur me takimin nuk janë bërë të ditura deri më tani.