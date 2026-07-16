Kryediplomati turk takohet me presidentin ukrainas në Kiev

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16 korrik 2026•Përditësim: 16 korrik 2026
Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, u takua sot në Kiev me presidentin ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, sipas burimeve diplomatike turke, transmeton Anadolu.
Zyrtarët nuk dhanë detaje të mëtejshme për takimin.
Fidan po viziton Ukrainën për bisedime të fokusuara në forcimin e marrëdhënieve dypalëshe, avancimin e përpjekjeve për një paqe të qëndrueshme dhe rritjen e sigurisë rajonale.
Turqia beson se vazhdimi i procesit të zhvilluar përmes bisedimeve të Stambollit për luftën Rusi-Ukrainë do të ishte shumë i dobishëm, tha Fidan.
"Besoj se do të ishte shumë e dobishme që bisedimet e Stambollit të ndërmjetësuara nga Turqia për luftën Rusi-Ukrainë të vazhdojnë nën të njëjtin kuadër", tha Fidan në një konferencë të përbashkët për media në Kiev me ministrin e Jashtëm ukrainas, Andrii Sybiha.
Fidan tha se Turqia po shqyrton qasje të reja strategjike për të thyer ngërçin aktual në konflikt dhe se ide të reja po diskutohen me palët dhe ndërmjetësit.
Fidan theksoi rëndësinë e vazhdimit të takimeve të tilla pa ndërprerje, duke thënë: "Fakti që lufta po vazhdon nuk do të thotë se negociatat në këtë format nuk mund të vazhdojnë".
Ai tha se pas bisedimeve të Stambollit, negociatorët amerikanë u përfshinë në një përpjekje për të përcaktuar se çfarë mund të bëhej për të arritur një rezultat më përfundimtar dhe më konkret.