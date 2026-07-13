Kryediplomati turk merr pjesë në samitin e “Koalicionit të të Gatshmëve” për Ukrainën në Paris

Fatma Zehra Solmaz
13 korrik 2026•Përditësim: 13 korrik 2026
Ministri i Punëve të Jashtme i Turqisë, Hakan Fidan, ka marrë pjesë në takimin e “Koalicionit të të Gatshmëve” për Ukrainën në Paris, në emër të presidentit Recep Tayyip Erdogan, transmeton Anadolu.
Ministria e Punëve të Jashtme e Turqisë në rrjetin social amerikan X njoftoi se Fidan përfaqësoi presidentin Erdogan në samitin e mbajtur në kryeqytetin francez Paris.
Takimi, i bashkëkryesuar nga presidenti francez, Emmanuel Macron, kryeministri britanik, Keir Starmer dhe kancelari gjerman, Friedrich Merz, mblodhi përfaqësues të lartë nga 37 vende.
Pas samitit, koalicioni përsëriti “mbështetjen e tij të palëkundur” për Ukrainën dhe u zotua të përshpejtojë përpjekjet për arritjen e një paqeje të qëndrueshme.
“Ne mbetemi të vendosur për të arritur një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme për Ukrainën, në përputhje me parimet e së drejtës ndërkombëtare, përfshirë Kartën e Kombeve të Bashkuara, e cila do të ruajë interesat e sigurisë së Ukrainës dhe tonat”, thanë në një deklaratë të përbashkët Mbretëria e Bashkuar dhe Franca, bashkëkryesuese të koalicionit joformal prej 35 vendesh.