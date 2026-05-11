Kryediplomati turk do të vizitojë Katarin për përgatitjet e Komitetit të Lartë Strategjik

Gökhan Çeliker
11 Maj 2026•Përditësim: 11 Maj 2026
Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan do të vizitojë Katarin të martën, sipas burimeve të Ministrisë së Jashtme, transmeton Anadolu.
Gjatë takimeve të tij, Fidan pritet të shqyrtojë përgatitjet për takimin e 12-të të Komitetit të Lartë Strategjik, i cili është planifikuar të mbahet në Turqi këtë vit nën kryesinë e presidentit Recep Tayyip Erdogan dhe Emirit të Katarit, Tamim bin Hamad Al Thani.
Ai pritet të riafirmojë solidaritetin e Turqisë me Katarin pas sulmeve të fundit në mars dhe prill, dhe të nënvizojë ndjeshmërinë e Ankarasë lidhur me rivendosjen e lirisë së lundrimit në Ngushticën e Hormuzit, duke theksuar rëndësinë e saj kritike për sigurinë rajonale dhe stabilitetin ekonomik.
Fidan pritet të theksojë se zhvillimet e fundit rajonale kanë demonstruar edhe një herë rëndësinë në rritje të bashkëpunimit në sektorët ushtarakë dhe të mbrojtjes, duke theksuar njëkohësisht se përpjekjet e përbashkëta në ndërlidhje janë me rëndësi strategjike për stabilitetin rajonal.
Ai pritet të theksojë se zgjidhja e mosmarrëveshjeve të Gjirit përmes një zgjidhjeje të qëndrueshme mbetet një përparësi urgjente dhe të shkëmbejë pikëpamje mbi iniciativat diplomatike në vazhdim në këtë drejtim.
Kryedıplomatı turk pritet të nënvizojë nevojën për të forcuar bashkëpunimin rajonal bazuar në pronësinë e aktorëve rajonalë në adresimin e konflikteve dhe paqëndrueshmërisë, veçanërisht veprimeve destabilizuese të Izraelit në rajon.
Fidan pritet të tërheqë vëmendjen për rëndësinë e përcjelljes më fort të veprimeve të paligjshme të Izraelit në Gaza dhe Bregun Perëndimor si dhe krizës humanitare që rezulton te bashkësia ndërkombëtare.
Ai pritet të paralajmërojë kundër politikave të qeverisë izraelite që minojnë përpjekjet për paqe, duke theksuar se ruajtja e sovranitetit dhe integritetit territorial të Libanit mes sulmeve të vazhdueshme izraelite është thelbësore për të parandaluar paqëndrueshmërinë e mëtejshme rajonale.
- Marrëdhëniet Turqi-Katar
Turqia dhe Katari ruajnë nivel të jashtëzakonshëm të marrëdhënieve dypalëshe, me partneritetin e tyre strategjik të vendosur në vitin 2014 që vazhdon të thellohet në të gjitha fushat.
Komiteti i Lartë Strategjik, kuadri më i lartë institucional i marrëdhënieve Turqi-Katar, është mbajtur çdo vit që nga viti 2015 nën udhëheqjen e presidentit Erdogan dhe emirit Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, duke alternuar midis dy vendeve.
Deri më sot, janë mbajtur 11 mbledhje komitetesh, të cilat kanë rezultuar në nënshkrimin e 115 marrëveshjeve që mbulojnë fusha të ndryshme bashkëpunimi. Vëllimi tregtar dypalësh arriti në 1.15 miliardë dollarë në vitin 2025 dhe Marrëveshja e Partneritetit Tregtar dhe Ekonomik hyri në fuqi më 1 gusht 2025.
Të dy vendet synojnë ta rrisin vëllimin tregtar në 5 miliardë dollarë në periudhën e ardhshme.