Kryediplomati turk do të vizitojë Kanadanë për bisedime mbi tregtinë, energjinë dhe çështjet rajonale

Büşra Nur Çakmak
24 qershor 2026•Përditësim: 24 qershor 2026
Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan do të nisë të enjten vizitë dyditore në Kanada për bisedime që synojnë thellimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe zgjerimin e bashkëpunimit në fushat, përfshirë tregtinë, energjinë dhe mbrojtjen, njoftuan sot burime të Ministrisë së Jashtme turke, transmeton Anadolu.
Fidan do ta fillojë vizitën e tij me një turne në stacionin gjenerues bërthamor "Darlington" në Toronto, ku pritet të shqyrtojë aftësitë e Kanadasë në sektorin e energjisë bërthamore. Është planifikuar që ai të marrë pjesë në një takim me drejtues biznesi, përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile dhe akademikë përpara se të udhëtojë në Otava për bisedime me ministren e Jashtme kanadeze, Anita Anand.
Gjatë takimeve, Fidan pritet të përshkruajë pikëpamjet dhe pritshmëritë e Turqisë për thellimin dhe diversifikimin e marrëdhënieve dhe bashkëpunimit dypalësh, me qëllim ngritjen e lidhjeve në një partneritet strategjik, thanë burimet.
Fidan do të theksojë rëndësinë e rritjes së kontakteve të nivelit të lartë dhe vizitave reciproke dhe do të bëjë thirrje për përpjekje për të zgjeruar tregtinë dypalëshe, e cila arriti në rreth 2.7 miliardë dollarë në vitin 2025, në një mënyrë të ekuilibruar dhe të qëndrueshme, thanë më tej burimet.
Ai do të paraqesë pritshmërinë e Turqisë që negociatat për një marrëveshje të tregtisë së lirë të përfundojnë pa vonesë. Kryediplomati turk do të nxjerrë në pah mundësitë për bashkëpunim të ri në sektorin e energjisë, duke përfshirë energjinë bërthamore dhe do të bëjë thirrje për intensifikimin e përpjekjeve për të avancuar bashkëpunimin në industrinë e mbrojtjes dhe për të forcuar kuadrin ligjor që rregullon marrëdhëniet ushtarake.
Për çështjet rajonale, Fidan pritet të theksojë nevojën për të qëndruar vigjilent ndaj provokimeve që mund të minojnë marrëveshjen e fundit midis SHBA-së dhe Iranit dhe të nënvizojë rëndësinë e rivendosjes së lundrimit të pakufizuar përmes Ngushticës së Hormuzit për tregtinë globale dhe furnizimet me energji.
Ai pritet të përsërisë gatishmërinë e Turqisë për të mbështetur përpjekjet diplomatike që synojnë t'i japin fund luftës Rusi-Ukrainë dhe të bëjë thirrje për rritje të presionit ndërkombëtar ndaj Izraelit mbi politikat e tij në Gaza, Bregun Perëndimor dhe Liban.
Ministrja e Jashtme kanadeze, Anand vizitoi Turqinë për herë të fundit më 17 mars.
Sipas zyrtarëve turq, tregtia midis dy vendeve arriti në 2.7 miliardë dollarë në vitin 2025, me eksporte turke në 1.57 miliardë dollarë dhe importe nga Kanadaja në 1.16 miliardë dollarë. "Turkish Airlines" rriti fluturimet e saj javore për në Kanada nga 12 në 21 në muajin maj.