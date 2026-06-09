Kryediplomati turk do të përfaqësojë presidentin Erdogan në Samitin e SEECP-së në Sofje

Muhammet Tarhan
09 qershor 2026•Përditësim: 09 qershor 2026
Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan do të përfaqësojë presidentin Recep Tayyip Erdogan në Samitin e Krerëve të Shteteve dhe Qeverive të Procesit të Bashkëpunimit të Evropës Juglindore (SEECP) në Sofje të Bullgarisë të mërkurën, thanë burime të Ministrisë së Jashtme turke, transmeton Anadolu.
Samiti i organizuar nën kryesimin e radhës të Bullgarisë, do të mbahet nën temën "Forcimi i Unitetit Rajonal për një të Ardhme Stabile, të Sigurt dhe të Qëndrueshme: Reflektime mbi 30 Vjet Partneritet dhe Progres".
Pritet të marrin pjesë krerët e shteteve dhe qeverive, ministrat e Jashtëm nga 13 vendet pjesëmarrëse të SEECP-së dhe sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal, krahu operativ i organizatës.
Pjesëmarrësit pritet gjithashtu të miratojnë një deklaratë të Samitit. Në fjalimin e tij, Fidan pritet të përsërisë mbështetjen e Turqisë për bashkëpunim të zgjeruar në Ballkan bazuar në parimet e pronësisë rajonale dhe përfshirjes, duke theksuar rëndësinë që Ankaraja i kushton SEECP-së si një nga platformat kryesore të dialogut të rajonit dhe një anëtar themelues i iniciativës.
Gjithashtu, Fidan pritet të theksojë rëndësinë strategjike të Ballkanit për sigurinë rajonale dhe ndërkombëtare në përgjithësi, duke theksuar nevojën për të forcuar marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë dhe bashkëpunimin rajonal. Kryediplomati turk do të nënvizojë mbështetjen e Turqisë për projektet e ndërlidhjes, përfshirë rrjetet e transportit dhe energjisë, për të thelluar integrimin rajonal dhe për të nxitur rritjen ekonomike dhe prosperitetin.
Fidan pritet të riafirmojë mbështetjen e Turqisë për përpjekjet diplomatike që synojnë arritjen e një paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme në luftën Rusi-Ukrainë dhe të bëjë thirrje për dialog të vazhdueshëm midis Iranit dhe SHBA-së për të parandaluar tensionet e ripërtërira rajonale.
Fidan pritet të tërheqë vëmendjen për faktin se politikat e pushtimit dhe aneksimit të Izraelit në Gaza, Bregun Perëndimor dhe Liban synojnë të krijojnë një mjedis të përhershëm paqëndrueshmërie dhe konflikti në Lindjen e Mesme dhe të theksojë se këto veprime të paligjshme nga Izraeli i kujtojnë edhe një herë bashkësisë ndërkombëtare përgjegjësitë e saj të përbashkëta bazuar në paqe dhe drejtësi dhe se e drejta ndërkombëtare dhe vlerat humanitare duhet të mbrohen pa përjashtim.
E themeluar në vitin 1996, SEECP është e vetmja platformë bashkëpunimi rajonal që përfshin të gjitha vendet e Ballkanit. Anëtarë të saj janë: Shqipëria, Bosnjë e Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Greqia, Kosova, Moldavia, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Rumania, Serbia, Sllovenia dhe Turqia.
I strukturuar si një mekanizëm fleksibël i konsultimit të përhershëm dhe i drejtuar me presidenca njëvjeçare me rotacion, Turqia mbajti presidencën me rotacion të SEECP-së në vitet 1998-1999, 2009-2010 dhe 2020-2021.
Rumania do të marrë kryesimin me rotacion të SEECP-së më 1 korrik 2026.