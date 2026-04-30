Kryediplomati turk dhe ai grek diskutojnë sulmin izraelit ndaj flotiljes së ndihmave drejt Gazës

30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Ministri i Punëve të Jashtme i Turqisë, Hakan Fidan, në një telefonatë ka diskutuar me homologun e tij grek, Giorgos Gerapetritis, për sulmin e Izraelit ndaj Flotiljes Globale Sumud, raporton Anadolu.
Sipas burimeve diplomatike turke, Fidan zhvilloi një bisedë telefonike me Gerapetritis, gjatë së cilës u trajtua ndërhyrja izraelite ndaj flotiljes së ndihmave.
Burimet nuk dhanë informacione të tjera.
Misioni i pranverës i vitit 2026 i Flotiljes Globale Sumud, që synon të thyejë bllokadën e Izraelit mbi Gazën dhe të dorëzojë ndihma humanitare, u nis nga Barcelona më 12 prill.
Pas pjesëmarrjes shtesë në Sicili, flotilja rifilloi udhëtimin më 26 prill.
Në mbrëmjen e 29 prillit, forcat izraelite kryen një ndërhyrje të përshkruar si e paligjshme në ujëra ndërkombëtare pranë brigjeve të Kretës, duke shënjestruar anijet që transportonin aktivistë.
Sipas zyrtarëve të flotiljes, në bord ndodheshin 345 pjesëmarrës nga 39 vende, përfshirë shtetas turq.
Në një përpjekje të mëparshme në shtator të vitit 2025, forcat izraelite gjithashtu ndaluan Flotiljen Globale Sumud në ujëra ndërkombëtare në Mesdhe, duke ndaluar aktivistët dhe duke sekuestruar anijet.