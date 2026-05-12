Kreu i federatës turke: Zyra e FIFA-s në Stamboll do të hapet së shpejti

Fatih Erel
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Presidenti i Federatës Turke të Futbollit (TFF), Ibrahim Haciosmanoglu, ka njoftuar se zyra e FIFA-s në Stamboll do të inaugurohet “sa më parë”.
Haciosmanoglu tha për Anadolu-s se TFF po kalon periudhën më të fortë të marrëdhënieve me organin drejtues të futbollit botëror FIFA dhe me UEFA-n.
UEFA hapi zyrën e saj në Stamboll në prill të vitit 2025, përpara turneve të mëdhenj.
Zyra e Stambollit do të luajë një rol qendror në koordinimin e finales së UEFA Ligës së Evropës 2026, finales së UEFA Ligës së Konferencës 2027 dhe Kampionatit Evropian (EURO 2032), i cili do të organizohet bashkërisht nga Turqia dhe Italia.
Duke theksuar se edhe FIFA do të hapë një zyrë në Stamboll pas UEFA-s, Haciosmanoglu tha: “Federata Turke e Futbollit po përjeton periudhën më të fortë në historinë e saj me FIFA-n dhe UEFA-n. Ne kemi një miqësi të veçantë me presidentin e FIFA-s, Gianni Infantino dhe presidentin e UEFA-s, Aleksander Ceferin”.
“Infantino shkoi te presidenti i SHBA-së, Donald Trump, me një nga organizatorët e Kupës së Botës 2026. Më pas Infantino erdhi në Turqi dhe ia prezantoi Kupën e Botës presidentit tonë, Recep Tayyip Erdogan”, shtoi ai.
“Vendimi është marrë. Edhe vendndodhja është përcaktuar. Presidenti ynë i ka dhënë udhëzime ministrit për procedurat e alokimit. Ne do të hapim zyrën e FIFA-s në Stamboll sa më parë”, u shpreh ai.
Kupa e Botës FIFA 2026 do të organizohet nga SHBA-ja, Kanadaja dhe Meksika dhe turneu nis më 11 qershor.
Turqia do të përballet me vendin pritës SHBA-në, Paraguain dhe Australinë në Grupin D.
Duke shprehur besimin për fitimin e Kupës së Botës, Haciosmanoglu tha: “Dëshira ime është të përballemi me Spanjën në finale, por ekziston mundësia që të takohemi në gjysmëfinale. Do të doja të takoheshim në finale dhe të merrnim hak për ndeshjen e fazës së grupeve”.
- Mundësia që Turqia të organizojë EURO 2032 e vetme
Turqia dhe Italia do të jenë bashkëorganizatore të Kampionatit Evropian të Futbollit 2032 (EURO 2032).
Ceferin ka paralajmëruar se Italia mund të hiqet si bashkëorganizatore për shkak të problemeve me infrastrukturën e futbollit.
I pyetur për mundësinë që Turqia ta organizojë turneun e vetme për shkak të vështirësive të Italisë, Haciosmanoglu tha: “Nuk dua të jem i padrejtë ndaj Italisë duke e thënë këtë. Kemi miq atje. Kemi edhe marrëdhënie të mira me federatën e tyre. Ceferin ka bërë kritika të ashpra ndaj tyre. Ata duhet të përgatiten. Kanë probleme. Nëse flasim tani, do të ishte mungesë respekti. Le të presim dhe të shohim”.