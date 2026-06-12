Kreu i DEIK: Marrëdhëniet ekonomike Turqi-Maqedoni e Veriut, një nga partneritetet më të forta ekonomike në Ballkan

Presidenti i Bordit të Marrëdhënieve të Jashtme Ekonomike (DEIK) të Turqisë, Nail Olpak tha se kapaciteti prodhues i Maqedonisë së Veriut, veçanërisht në sektorët e pajisjeve elektrike, kimike dhe tekstile, ofron një pikë hyrëse natyrore për kompanitë turke që duan të diversifikojnë rrjetet e tyre të zinxhirit të furnizimit në Evropë, raporton Anadolu.
Në Forumin e Biznesit Turqi-Maqedoni e Veriut të organizuar nga DEIK morën pjesë kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, ministri i Tregtisë Omer Bolat, ministri i Transportit dhe Infrastrukturës Abdulkadir Uraloglu, zëvendëskryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut dhe ministri i Çështjeve Evropiane Bekim Sali, ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Timço Mucunski, presidenti i DEIK, Nail Olpak dhe biznesmenë të shumtë.
Në fjalën e tij, Olpak tha se marrëdhëniet ekonomike midis Turqisë dhe Maqedonisë së Veriut përbëjnë një nga partneritetet më të forta ekonomike në Ballkan.
Ai theksoi se lidhjet e forta politike, Marrëveshja e Tregtisë së Lirë (MTL) dhe investimet turke përbëjnë bazën e këtij bashkëpunimi ekonomik. Olpak shtoi se procesi i anëtarësimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian po përparon dhe projektet e reja infrastrukturore kontribuojnë në transformimin e vendit.
"Turqia, nga ana tjetër, ofron mundësi të konsiderueshme investimi. Vëllimi i përgjithshëm ynë i tregtisë së jashtme ka tejkaluar 820 miliardë dollarë. Ne ofrojmë mundësi të gjera në sektorët e energjisë, industrisë, bujqësisë, infrastrukturës dhe mbrojtjes. Përveç kësaj, kapaciteti ynë i prodhimit dhe eksportit të bazuar në teknologjinë e lartë po tërheq gjithnjë e më shumë vëmendjen globale", tha Olpak duke shtuar:
"Sinqerisht ftoj kompanitë e Maqedonisë së Veriut të investojnë në vendin tonë dhe të përfitojmë nga mundësitë e investimeve që ofrojmë. Ka disa fusha ku mund ta thellojmë më tej partneritetin tonë. Kapaciteti prodhues i Maqedonisë së Veriut, veçanërisht në sektorët e pajisjeve elektrike, kimike dhe tekstile, ofron pikë hyrëse natyrore për kompanitë turke që kërkojnë të diversifikojnë rrjetet e tyre të zinxhirit të furnizimit në Evropë".
Olpak tha se zonat e lira ekonomike, zgjerimi i rrjeteve rrugore dhe hekurudhore dhe lokacioni strategjik i Maqedonisë së Veriut në korridoret e transportit pan-evropian krijojnë mundësi të rëndësishme për kompanitë turke të ndërtimit dhe logjistikës.
Presidenti i DEIK, Olpak thekson se "Vendosmëria e Maqedonisë së Veriut për t'u larguar nga qymyri dhe drejt burimeve të rinovueshme të energjisë është një fushë e rëndësishme bashkëpunimi ku eksperienca e Turqisë në energjinë diellore, energjinë e erës dhe efikasitetin e energjisë mund të shtojë vlerë".
Duke thënë se kompanitë turke investojnë në sektorët bankar, prodhim, shëndetësi dhe arsim në Maqedoninë e Veriut, Olpak tha se mundësitë e kufizuara të financimit dhe mungesa e fuqisë punëtore të kualifikuar janë ndër pengesat kryesore për zgjerimin e mëtejshëm të investimeve dhe aktiviteteve.
"Besimi mund të lëvizë malet. Megjithatë, për të arritur sukses, besimi duhet të mbështetet me hapa dhe veprime konkrete", shtoi Olpak.
- "Për kompanitë turke, Maqedonia e Veriut është një bazë strategjike në Ballkan"
Kryetari i Këshillit të Biznesit të DEIK Turqi-Maqedoni e Veriut, Bilal Kara tha se ka përvojë shumëvjeçare si biznesmen që investon dhe operon në Maqedoninë e Veriut.
"Për kompanitë turke, Maqedonia e Veriut nuk është vetëm një treg. Është gjithashtu një bazë strategjike në Ballkan, një qendër që ofron akses në zinxhirët e vlerave rajonale, një vend që ofron kushte konkurruese dhe përmirëson vazhdimisht mjedisin e biznesit”, vlerësoi Kara.
Sipas tij, Turqia ofron infrastrukturë të fortë industriale, frymë sipërmarrëse, kapacitet teknologjik dhe qasje në tregje më të gjera rajonale për kompanitë e Maqedonisë së Veriut. Kara tha se vendet tashmë kanë marrëdhënie të forta politike dhe lidhje të ngushta mes popujve.
Ai u shpreh se detyra e botës së biznesit është të shndërrojë atmosferën pozitive mes dy vendeve në përfitime konkrete dhe tha se investimet e reja, lidhjet tregtare, sipërmarrjet e përbashkëta dhe bashkëpunimet afatgjata janë elementët bazë të këtij procesi.
"Elementi më i rëndësishëm në këtë pikë janë hapat konkretë që duhen ndërmarrë dhe mekanizmat efektivë monitorues", tha Kara. Ai thotë se “Ne duhet të bashkojmë kompanitë e duhura, të kuptojmë më mirë kapacitetet e njëri-tjetrit dhe t'i kthejmë kontaktet e vendosura sot në projekte. Çdo takim i mbajtur dhe çdo kartëvizitë e ndarë sot këtu mund të jetë fillimi i një historie të re suksesi".
"Natyrisht, investitorët nuk kanë nevojë vetëm për mundësi, në të njëjtën kohë edhe për një mjedis besimi. Parashikueshmëria, transparenca dhe vazhdimësia e korporatës janë elementët bazë të investimeve të qëndrueshme. Forcimi i këtyre fushave do të inkurajojë më shumë kompani që të marrin vendime të guximshme dhe afatgjata për investime", tha ai.