Komuniteti i biznesit turk vazhdon të rrisë investimet në Bregun e Fildishtë

Ramazan Ercan
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Ambasadorja e Turqisë në Abixhan, Deniz Erdogan Barim ka deklaruar se komuniteti i biznesit turk po zgjeron praninë e tij në Bregun e Fildishtë, i tërhequr nga stabiliteti politik i vendit, mjedisi i sigurt për biznes dhe rritja e fortë ekonomike.
Bregu i Fildishtë, një nga ekonomitë kryesore të Afrikës Perëndimore, është bërë një destinacion gjithnjë e më i rëndësishëm për investimet turke në sektorë si ndërtimi, energjia, bujqësia, ushqimi, tekstili, logjistika dhe industria.
Rreth 100 sipërmarrës turq operojnë në mënyrë aktive në vend, ndërsa po eksplorojnë mundësi të reja tregtare dhe investimi, me vëllimin e tregtisë dypalëshe që tashmë ka tejkaluar 1.5 miliard dollarë.
Duke folur për Anadolu, ambasadorja Barim deklaroi se marrëdhëniet Turqi-Bregu i Fildishtë janë në një gjendje “të shkëlqyer”, me vizita të vazhdueshme reciproke midis dy vendeve si dhe me “popullaritetin e madh” që presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, gëzon në këtë vend dhe në mbarë Afrikën.
Barim tha se Turqia ka zgjeruar bashkëpunimin me Bregun e Fildishtë në çështjet politike, bujqësi, shëndetësi dhe tregti, duke ruajtur njëkohësisht një prani të fortë humanitare përmes organizatave si Fondacioni Turk Diyanet dhe Gjysmëhëna e Kuqe Turke.
“Vëllimi ynë tregtar është dyfishuar, duke arritur në rreth 1.5 miliard dollarë, dhe Turqia po bashkëpunon me Bregun e Fildishtë në shkëmbimin e njohurive, arsimin, marrëdhëniet ushtarake dhe mbrojtjen, me rreth 40 marrëveshje”, tha ajo.
“Presidenti Erdogan kishte vendosur objektivin prej 1 miliard dollarësh për vëllimin tregtar mes dy vendeve dhe ne jo vetëm që e arritëm këtë shifër deri në vitin 2025, por edhe e tejkaluam atë”, shtoi ajo.
Ajo tha se edhe investimet turke në vend janë rritur ndjeshëm.
“Investimet turke këtu janë rritur gjithashtu. Kompani të mëdha turke si Sanko dhe Oyak janë përqendruar kryesisht në investime në çimento dhe beton të gatshëm. Përveç kësaj, është ngritur një fabrikë për përpunimin e kakaos dhe së fundmi ka filluar operimin një fabrikë kimike, ndërsa priten edhe dy investime të tjera”, shtoi ajo.
Barim tha se angazhimi në rritje i biznesit është mbështetur nga delegacione tregtare dhe aktivitete ekonomike të organizuara në Bregun e Fildishtë.
“Këtë vit po organizojmë 12 aktivitete tregtare në të gjithë sektorët në Abixhan dhe Bregu i Fildishtë ka shpallur planin e tij të zhvillimit për periudhën 2026–2030. Pala nga Bregu i Fildishtë po fton organizatat e biznesit turk dhe investitorët e sektorit privat në takimin e grupit konsultativ që do të mbahet këtu më 8-9 korrik, ku do të diskutohen projektet infrastrukturore që do të përfshihen në planin e zhvillimit”, tha Barim.
“Edhe vende të tjera kanë shfaqur interes të madh për Bregun e Fildishtë, pasi ky konsiderohet një vend i besueshëm dhe tërheqës për investime”, shtoi ajo.